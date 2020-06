Bắt đầu nâng cấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất từ đầu tuần tới

Cụ thể, sân bay Nội Bài sẽ cải tạo, nâng cấp đường băng 11L/29R (đường băng 1A) và đường băng 11R/29L (đường băng 1B), xây mới 3 đường lăn thoát nhanh; cải tạo, nâng cấp 9 đường lăn hiện hữu; xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ với tổng mức đầu tư 2.031 tỉ đồng.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ cải tạo, nâng cấp đường băng 25R/07L; xây mới 2 đường lăn thoát nhanh, 1 đường lăn song song; xây dựng, cải tạo, nâng cấp 6 đoạn đường lăn nối; xây các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ, với tổng mức đầu tư hơn 2.015 tỉ đồng.

Được biết, dự án sân bay Nội Bài sẽ do liên danh nhà thầu do Tổng công ty Xây dựng hàng không (ACC) đứng đầu, dự án sân bay Tân Sơn Nhất nhà thầu xây lắp là liên danh do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 đứng đầu.