Bất động sản hàng hiệu: ‘Nhập khẩu’ công thức thành công từ Dubai

Thành phố đông dân và giàu có nhất tại Trung Đông, nơi nổi tiếng về các thú chơi xa xỉ của giới siêu giàu đã trở thành nơi có nhiều dự án bất động sản hàng hiệu nhiều thứ hai trên thế giới với 29 dự án, chỉ sau thành phố Miami, bang Florida tại Mỹ.

Ở nhà hiệu - lối sống xa xỉ của nhà giàu Dubai

Ở khu vực Trung Đông, có hơn 100 dự án căn hộ có thương hiệu được khánh thành trong năm 2020 bất chấp kinh tế thế giới đang đi xuống do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Và hầu hết các dự án mới đều tập trung tại Dubai, theo một báo cáo của Savills. Các nhà phát triển bất động sản đang dành sự ưu tiên cho nhà hiệu tại thị trường này, khi số lượng dự án nhà hiệu đang tăng nhanh hơn số lượng khách sạn mới.

Theo Báo cáo Thịnh vượng năm 2021 vừa được Công ty Tư vấn Knight Frank công bố, số người giàu và siêu giàu tại Trung Đông được dự báo sẽ tăng lần lượt 29% và 25% trong vòng 5 năm tới. Báo cáo cũng cho biết, gần 1/3 người siêu giàu ở Trung Đông đang có kế hoạch mua nhà trong năm nay. Đây sẽ là động lực khiến cho giá nhà hiệu tại thị trường này tăng mạnh.

Kiềng 3 chân

Các dự án nhà hiệu thường mang lại giá trị cao hơn nhiều so với nhà không có thương hiệu, tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng chi phí cho công tác vận hành, quản lý thấp. Ngoài ra, vì số lượng hạn chế, nên loại hình nhà hiệu có tính thanh khoản cao.

Đối với nhà phát triển và thương hiệu khách sạn quản lý dự án, khi một dự án bất động sản hàng hiệu được giới thiệu ra thị trường thành công, danh tiếng và uy tín của họ sẽ được củng cố thêm. Người mua cũng có thể cho thuê lại căn hộ của mình, mang lại một nguồn thu hấp dẫn bên cạnh quyền sở hữu căn hộ mà không cần tốn công sức quản lý tài sản.

Vì vậy, “nhà hiệu” có mức giá trung bình cao hơn 31% so với bất động sản hạng sang mà không có thương hiệu, theo nghiên cứu của Savills. Tỉ suất lợi nhuận cao khiến cho nhu cầu nhà hiệu tăng mạnh, tạo động lực cho các nhà phát triển bất động sản ưu tiên tập trung vào phân khúc này. Trang Arabian Business dẫn lời ông Taimur Khan, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu của Knight Frank Trung Đông, giá căn hộ và biệt thự hàng hiệu tại đảo nhân tạo Palm Jumeirah tăng 5,1% và 9,4% chỉ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Một yếu tố khác khiến căn hộ hàng hiệu hấp dẫn nhà đầu tư là việc dễ cho thuê ngắn hạn nhằm phục vụ du khách và doanh nhân đến Dubai công tác. Căn hộ khi được cho thuê cũng được quản lý và chăm sóc kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn của khách sạn hạng sang. Ngoài giá trị tài chính hấp dẫn, yếu tố sang trọng của những khu nhà này tạo thêm lợi thế về thương hiệu cá nhân và sự tự tin cho gia chủ.

Bài học từ Dubai đến Việt Nam

Với 29 dự án, Dubai đang dẫn đầu các thành phố lớn nhất thế giới về thị trường bất động sản hàng hiệu. Ở châu Á, nơi kinh tế đang phát triển mạnh, Việt Nam là thị trường rất tiềm năng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Việc áp dụng cơ chế hợp tác 3 bên tại Việt Nam đang được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng cho phân khúc nhà siêu sang này.

Dòng bất động sản này thường có giá cao hơn khá đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường do nhiều yếu tố “cộng hưởng” như vị trí, uy tín của chủ đầu tư cũng như sự xuất sắc của đơn vị vận hành, ông David Jackson, Tổng Giám đốc của Colliers Việt Nam nhận định. Mức chênh lệch của bất động sản hàng hiệu so với bất động sản tương đương không có thương hiệu có thể lên tới 132%, theo Knight Frank.

TP.HCM, thành phố phát triển bậc nhất tại Việt Nam, sẽ là nơi chào đón dự án căn hộ mang thương hiệu của Marriott International đầu tiên với cơ chế hợp tác 3 bên như Dubai. Grand Marina Saigon, với vị trí đắc địa ven sông tại quận 1 và gắn với thương hiệu nghỉ dưỡng đang dẫn đầu thế giới trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, dự kiến sẽ tạo ra một mặt bằng giá mới của căn hộ hạng siêu sang tại Việt Nam. Mô hình bất động sản hàng hiệu trong đô thị này cũng sẽ làm phong phú thêm thị trường địa ốc Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của nhà giàu Việt và những người hướng đến việc trở thành công dân toàn cầu. Với nhu cầu tiêu dùng xa xỉ và thị hiếu ngày càng tăng của giới siêu giàu Việt với đồ hiệu, dự án này đang được mong chờ và hứa hẹn thu hút nhiều sự quan tâm đầu tư của thị trường.

Grand Marina, Saigon dự án bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Marriott International đầu tiên tại Việt Nam

Dù đã xuất hiện tại Mỹ cả thế kỷ hay đang rất rất sôi động tại UAE và vùng Trung Đông nhưng mô hình này vẫn còn tương đối mới ở Việt Nam. “Do đó, cơ hội đầu tư vẫn còn nhiều”, ông David Jackson nhận định. Dù khách mua dòng sản phẩm này để ở hoặc đầu tư thì họ cũng được “thừa hưởng” thương hiệu đã được bảo chứng từ lâu. Nhà đầu tư sẽ được trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp, xứng đáng với số tiền bỏ ra cũng như yên tâm về việc bảo dưỡng, duy trì chất lượng của bất động sản mà mình đã mua, vị chuyên gia của Colliers Việt Nam cho biết thêm.