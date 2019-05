Be 'bắt tay' cùng VPBank, lấn sân cho vay tiêu dùng

Theo nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác, trong năm 2019, Be Group và VPBank sẽ hợp tác cùng nhau để ra mắt các dịch vụ thanh toán, tài chính cho khách hàng cá nhân, tài xế và khách hàng doanh nghiệp.

H.Mai Ông Trần Thanh Hải - Tổng giám đốc Be Group (trái) và ông Fung Kai Jin - Phó tổng giám đốc VPBank thực hiện nghi thức ký kết

Cụ thể, với nhóm khách hàng cá nhân, Be Group sẽ tích hợp tính năng thanh toán của VPBank trong ứng dụng be với hàng loạt tiện ích như: thanh toán cho các chuyến đi và các dịch vụ giao vận của be, nạp tiền điện thoại, thanh toán tại cửa hàng mà không cần dùng tiền mặt. Đặc biệt, Be Group và VPBank sẽ phát hành thẻ tín dụng/ghi nợ đồng thương hiệu giúp cho vấn đề thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trở nên nhanh chóng, tiện lợi, an toàn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Các khách hàng thân thiết của be cũng sẽ nhận được lợi ích như thấu chi, cấp hạn mức tín dụng hoặc khoản vay vi mô để thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào của be. Đồng thời, khách hàng cá nhân sẽ được hưởng quyền lợi vay tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn và thủ tục nhanh gọn thông qua thẻ đồng thương hiệu Be Group - VPBank.

Với chủ trương xây dựng các chính sách lấy tài xế làm gốc, trong khuôn khổ thỏa thuận, tài xế be có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng của VPBank được thiết kế dành riêng cho tài xế, giúp việc hoạch định tài chính trong cuộc sống hằng ngày trở nên dễ dàng. Đặc biệt, tài xế có nhu cầu vay để đầu tư mua xe máy, ô tô sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất và kỳ hạn vay. Nhờ đó, bản thân tài xế có thể ổn định được cuộc sống lâu dài.

Theo đại diện Be Group, một trong những điểm nổi bật của việc hợp tác này chính là giải pháp tài chính hiệu quả dành cho các doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Thay vì phải ứng tiền trước theo định kỳ cho nhà cung cấp, các doanh nghiệp có thể thanh toán trước một cách nhanh chóng cho các nhà cung cấp với hạn mức tín dụng hoặc khoản vay được cung cấp bởi VPBank thông qua nền tảng beFinancial và đồng thời số hóa các quy trình như xác minh mỗi giao dịch, xuất hóa đơn, chứng từ vốn được thực hiện thủ công, phức tạp trở nên nhanh chóng, dễ dàng. beFinancial sẽ mở cổng quản lý thanh toán cho mỗi chủ thể nhằm giảm thiểu tối đa các thủ tục về giấy tờ và nâng cao tính chính xác, minh bạch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hải - Tổng giám đốc Be Group nhận định: “Là một công ty công nghệ Việt Nam, Be Group mong muốn mang đến giải pháp liên kết, đơn giản hóa những phức tạp trong cuộc sống thường ngày và trở thành cầu nối giữa mọi khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Việc hợp tác với VPBank hình thành nên beFinancial là minh chứng cho việc be sẽ mở rộng và chia sẻ hệ sinh thái của mình với tất cả các doanh nghiệp ở các khâu vận hành khác nhau trong cùng một chuỗi giá trị để mang lại sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, cũng như tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

"Chúng tôi tin rằng một hệ sinh thái mở, cộng sinh để cùng giúp đỡ lẫn nhau sẽ thu hút các doanh nghiệp tham gia nhằm mang lại những giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và nền kinh tế” - ông Hải nói.