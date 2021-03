Be giảm giá dịch vụ xe hai bánh, tăng thu nhập cho tài xế tại TP.HCM

Cụ thể, giá cước tối thiểu của beBike giảm từ 14.000 đồng xuống còn 11.000 đồng; giá mỗi km tiếp theo giảm từ 4.400 đồng xuống 4.000 đồng.

Tương tự, giá cước tối thiểu của dịch vụ giao hàng beDelivery và be Đi chợ giảm từ 14.500 đồng xuống 13.000 đồng; giá giao hàng mỗi km tiếp theo giảm từ 5.500 đồng xuống còn 4.500 đồng. Đây là giá cước đã bao gồm đầy đủ các loại thuế theo quy định. Với mức giá này, Be hiện đang là ứng dụng gọi xe có cước phí cạnh tranh nhất trên thị trường gọi xe công nghệ

Đặc biệt, mặc dù giảm giá cước nhưng tỷ lệ thu nhập thực nhận của tài xế trên mỗi chuyến đi tăng đến 19% so với trước đây. Bên cạnh đó, tài xế xe hai bánh tại TP.HCM vẫn được tiếp tục áp dụng chương trình thưởng hoàn tiền “Tài xế Be thân thiết” với mức hoàn chiết khấu lên đến 7% doanh thu.

Công ty Be Group – đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be - cho biết, hãng chấp nhận giảm doanh thu nhằm hỗ trợ khách hàng và tài xế trước ảnh hưởng của Covid-19 . Bên cạnh đó, Be cũng cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng ứng dụng, đầu tư nhiều hơn cho dịch vụ khách hàng và đảm bảo thu nhập, đời sống cho cộng đồng tài xế.