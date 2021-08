Be mở lại dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ ở TP.HCM

Công ty cổ phần Be Group (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be) vừa thông báo sẽ chính thức mở lại dịch vụ Giao hàng và Đi chợ hộ tại TP.HCM từ 12 giờ trưa 18.8. Các đơn hàng đặt qua ứng dụng Be sẽ được giao cả nội quận và liên quận, thời gian nhận đơn hàng từ 6 - 17 giờ trong ngày để tài xế kịp quay về nhà trước 18 giờ mỗi ngày theo đúng quy định.