BigC quảng bá nhiều nông sản cổ vũ nông dân vượt khó mùa dịch Covid-19

Tập đoàn bán lẻ Central Group, sở hữu chuỗi siêu thị GO! và BigC tại Việt Nam vừa tung chương trình quảng bá các mặt hàng nông sản Việt với chủ đề "Trân trọng cảm ơn nông dân Việt" nhân dịp lễ Quốc khánh, triển khai trong thời gian 28.8 – 2.9.

Cụ thể, giảm giá 20% các sản phẩm nông sản, hàng tươi sống đang bán chạy được cung cấp bởi các hộ nông dân, hợp tác xã trên toàn quốc. Những nhà cung cấp được chọn là đối tác cung cấp hàng cho BigC và GO! từ hơn một năm nay với lượng hàng hóa lên đến 14.000 tấn, được nuôi trồng bởi 6.000 nông dân tại nhiều địa phương. Dịp này, BigC cũng dành riêng 1 khu vực trưng bày hàng trăm sản phẩm nông sản Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển thương hiệu Việt.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail (đơn vị quản lý vận hành chuỗi siêu thị GO! và Big C), cho biết chương trình “Thu mua nông sản trực tiếp từ các hộ nông dân và hợp tác xã” được tập đoàn phối hợp cùng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức “Phiên chợ nông sản cuối tuần” ở thủ đô Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ nhằm hỗ trợ việc hình thành và phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xuất khẩu gặp khó khăn đã phần nào ảnh hưởng đến đầu ra của các mặt hàng nông sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con nông dân. Vì vậy, ngoài các chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại cửa hàng, siêu thị sẽ ưu tiên tập trung quảng bá các mặt hàng nông sản của hợp tác xã và hộ nông dân, thay lời cảm ơn cũng như cổ vũ giúp họ vượt qua khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.