BIM Group ra mắt khu nghỉ dưỡng thượng lưu Intercontinental Phu Quoc Long Beach Resort

Về BIM Group: Là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn tại Việt Nam, gắn liền nền tảng thành công với 4 ngành nghề chính: Phát triển du lịch và đầu tư bất động sản, nông nghiệp - thực phẩm, dịch vụ thương mại và năng lượng tái tạo. Riêng ở lĩnh vực bất động sản, Công ty BĐS BIM Land thuộc Tập đoàn BIM Group đã và đang phát triển nhiều dự án bất động sản lớn tại Việt Nam và quốc tế như: Trung tâm thương mại Syrena Tower; Khu căn hộ cao cấp cho thuê Fraser Suites Hà Nội với tỷ lệ lấp đầy luôn đạt trên 95% (Fraser Suites là thương hiệu căn hộ cao cấp thuộc Tập đoàn Frasers Hospitality); Khu đô thị du lịch Halong Marina; Royal Square - Khu tổ hợp khách sạn - văn phòng - TTTM cao cấp hiện đại bậc nhất Vientiane - Lào (khu khách sạn do Tập đoàn InterContinental Hotels Group quản lý với thương hiệu Crowne Plaza); Dự án phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế Phu Quoc Marina với tổng diện tích lên tới 155 ha; Dự án InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort & Residences (do Tập đoàn InterContinental Hotels Group quản lý với thương hiệu cao cấp nhất trong hệ thống là InterContinental Hotels & Resorts), Regent Residences Phu Quoc (do Tập đoàn InterContinental Hotels Group quản lý với thương hiệu hạng sang là Regent Hotels & Resorts). Tổ hợp giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Sailing Club Phu Quoc do Sailing Club Leisure Group quản lý. Năm 2018 vừa qua, BIM Group vinh dự và tự hào khi nhận giải thưởng top 50 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và Top 10 Doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam.