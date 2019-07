Bitcoin rớt khỏi ngưỡng 10.000 USD

Nếu so với mức đỉnh gần 14.000 USD thiết lập hôm 26.6, giá Bitcoin hiện đã giảm khoảng 28%. Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền ảo toàn cầu hiện đạt gần 292 tỉ USD, giảm khoảng 26 tỉ USD, tương đương giảm hơn 8% so với chiều qua. Trong đó vốn hóa Bitcoin đạt hơn 175,6 tỉ USD, giảm 20 tỉ USD so với ngày đầu tháng 7. Mức giá hiện nay của Bitcoin vẫn đang còn thấp hơn 44% so với mức đỉnh là 19.697 USD đã từng chạm đến.