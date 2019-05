Bitcoin tăng giá làm 'hồi sinh' các sàn lừa đảo

Bitconnect trở lại

“Bitconnect is back” hay “Bitconnect 2.0 countdown”, “Bitconnect 2.0 sẽ trở lại trong 40 ngày nữa”… là những quảng bá đang xuất hiện rầm rộ từ YouTube đến Twitter và một số trang mạng trong vòng một tuần qua. Tương tự, trang Hextracoin và Ucoin Cash cũng rục rịch quay trở lại đều có chung thông báo giống nhau như “Hextracoin 2.0 will be back soon” và “Ucoin Cash 2.0 will be back soon” cùng thời gian đếm ngược lần lượt là 47 ngày và 34 ngày...

Sau một thời gian đồng Bitcoin tăng giá, các sàn đã bị chết kiểu như Bitconnect dường như đang muốn sống lại . Trên địa chỉ của Bitconnect.io, thông tin cho thấy trang này sẽ chính thức trở lại với phiên bản mới (phiên bản 2.0) vào ngày 1.7.

Những nhà đầu tư tiền số đều vẫn còn nhớ Bitconnect là một nền tảng lending (cho vay) Bitcoin phi tập trung nổi tiếng được ra mắt vào tháng 12.2016, hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao cho các khoản vay Bitcoin của họ. Sàn này phát hành một loại tiền điện tử được đặt tên là bitconnect coin (BCC), được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư. Công ty tuyên bố họ đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận, nhờ vào bot giao dịch đặc biệt, vì vậy họ đã đưa ra mức lãi suất cao cho các nhà đầu tư với mức trung bình khoảng 40% mỗi tháng.

Nhưng đến tháng 1.2018, Bitconnect đã tạo ra cơn địa chấn lừa đảo lớn nhất từng thấy trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Công ty đã đóng cửa website và giao dịch. Ngay lập tức đồng BCC trở thành "rác" sau khi bị hủy bỏ khỏi tất cả các sàn giao dịch lớn nhỏ. Giá trị của BCC giảm xuống dưới 1 USD từ mức cao trước đó gần 500 USD. Hàng ngàn nhà đầu tư đã mất trắng các khoản tiền rót vào sàn này. Trong đó, ước tính các nhà đầu tư ở Việt Nam cũng bay hàng ngàn tỉ đồng.

Tương tự, Hextracoin hay Ucoin Cash cũng là các hình thức đa cấp đầu tư tiền ảo từng xuất hiện và biến mất cùng với số vốn từ hàng ngàn nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới . Những sàn đa cấp này đã chết khi giá các đồng tiền ảo sụt giảm mạnh, đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư không còn tham gia nữa thì chính những kẻ sáng lập ra các sàn này đã ôm tiền chạy trốn.

Đa cấp lãi khủng

Sau khi Bitconnect bị vạch trần, các nhà đầu tư mới bàng hoàng nhận ra rằng chương trình đầu tư lãi suất cao thực chất là một hình thức lừa đảo. Hầu hết các sàn hứa hẹn lợi nhuận cao bằng cách trả tiền cho các nhà đầu tư trước bằng số tiền đầu tư của các nhà đầu tư mới. Đây là mô hình đa cấp lừa đảo đã được Báo Thanh Niên cảnh báo nhiều lần trước đây. Hay như các thành viên mạng lưới của Hextracoin được hứa hẹn về lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) trước đây rất cao. Ví dụ đầu tư từ 100 - 1.000 USD sẽ nhận ROI lên đến 48% mỗi tháng cho 239 ngày; đầu tư trên 5.000 - 10.000 USD nhận ROI lên đến 48% mỗi tháng và cộng thêm 0,25% tiền thưởng hằng ngày cho 120 ngày đầu tư… Mức lãi khủng đó giúp các sàn này nhanh chóng thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia. Tất nhiên hậu quả số tiền đầu tư đã biến mất khi các sàn không còn nữa.

Ảnh chụp màn hình Các trang web đa cấp tiền ảo đang rục rịch hồi sinh

Ngay khi các dòng tin về sự trở lại của Bitconnect hay Hextracoin tung ra, một số nhà đầu tư trên các diễn đàn tiền số cũng đã đưa ra cảnh báo. “Bitconnect 2.0 rất có thể là một trò lừa đảo khác, nhưng thật đáng buồn, nhiều người đánh bạc biết thua nhưng vẫn đánh. Nếu sới bạc Bitconnect mới này được phát hành, chắc chắn cũng có không ít con bạc lại nhảy vào cuộc chơi với hy vọng gỡ gạc. Mỗi khi giá Bitcoin lên cao thì đây là cơ hội của những kẻ đa cấp trục lợi với nhiều hình thức như Hextra coin, lending, HYIP… quay trở lại kiếm ăn. Nước nổi, bèo nổi, và cáo lại đi săn”, nick Nghi Lê chia sẻ cảnh báo về hiện tượng này trên trang tapchitienao.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận xét, việc các đồng tiền số như Bitcoin tăng giá được xem là “sóng” để các nhà đầu tư thị trường này có cơ hội kiếm lời. Chính vì vậy các nhà tổ chức sàn chuyên nghiệp cũng nhảy vào để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Việc lừa đảo, đa cấp trên thị trường sẽ luôn tồn tại theo những đợt sóng như vậy. Hơn nữa, vẫn có một số người dù biết là lừa đảo nhưng tự tin quá mức nên vẫn tham gia vì cho rằng mình sẽ rút tiền ra kịp thời. Nhưng hậu quả đa số đều mất tiền vì sẽ không ai qua mặt được chủ sàn. Do đó mỗi nhà đầu tư nên tự mình cảnh giác để không bị sụp bẫy.