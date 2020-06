Bộ Công an xác minh hàng loạt công ty bất động sản ở Bình Dương

Để phục vụ công tác điều tra, C03 đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến kết luận số 250 ngày 13.11.2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân lô bán nền trên địa bàn thị xã Thuận An (nay là TP.Thuận An).

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính , Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, UBND TP.Thuận An, UBND TP.Dĩ An cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thực hiện 17 dự án bất động sản của 4 công ty nêu trên tại tỉnh Bình Dương. Tài liệu cung cấp là bản photocopy có đóng dấu treo.

Liên quan đến kết luận số 250 mà C03 yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ, được biết, cuối năm 2014, Chủ tịch tỉnh Bình Dương khi đó là ông Lê Thanh Cung đã ký kết luận kiểm tra số 250 về những sai phạm phân lô bán nền trên địa bàn thị xã Thuận An (nay là TP.Thuận An). Theo đó, kết luận đề cập đến 10 khu đất được kiểm tra thì có đến 9 khu đất của bà Phạm Thị Hường, hiện được biết đến với vai trò là chủ các công ty như: Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh , Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land, Công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Phú Phong đã không lập phương án tách thửa trình UBND TP.Thuận An phê duyệt theo quy định.