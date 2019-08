Bộ Công thương cảnh báo lô hàng bơ khan nhập không an toàn

Theo thông báo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gửi Bộ Công thương, lô nguyên liệu thực phẩm bơ khan có khối lượng 210 kg/thùng, hạn sử dụng đến ngày 6.11.2019, xuất xứ từ New Zealand của Công ty An Khải nhập không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, lô hàng có kết quả thử nghiệm chỉ số peroxide (0,6 meq/kg) không phù hợp với mức quy định (≤ 0,3 meq/kg) nêu tại hồ sơ công bố. Yêu cầu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 là nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được thu hồi và tiêu hủy theo quy định.

Về mặt quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công thương đề nghị: Các cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương chỉ định: Áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với từng lô hàng sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand kể từ ngày công văn này được ban hành đến khi có thông báo ngừng của Bộ Công thương.