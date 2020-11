Bộ Công thương rà soát áp thuế chống bán phá giá với nhôm Trung Quốc

Cụ thể, từ ngày 28.9.2019, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc (vụ việc AD05). Đến ngày 29.7.2020, Bộ Công thương phát thông báo nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất của vụ việc.

Trên cơ sở nội dung hồ sơ đề nghị rà soát đã tiếp nhận, thông tin từ Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp (Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công thương), ngày 18.11.2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2994/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc AR01.AD05).

Theo đó, các công ty được rà soát mức thuế chống bán phá giá trong vụ việc AR01.AD05 gồm: Nhóm công ty Xingfa (bao gồm Công ty Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd và các công ty liên kết); nhóm công ty JMA (bao gồm Công ty Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd và các công ty liên kết); Công ty Bazhou Jinwoshengdi Aluminum Products Co., Ltd; Công ty Fujian Zhangzhou Antai Aluminium Co., Ltd và Công ty Guangdong Weiye Aluminum Factory Group Co., Ltd.

Để đảm bảo lợi ích cho các tổ chức, cá nhân, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát; hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.