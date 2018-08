Bộ Tài nguyên và Môi trường đòi báo cáo khẩn nhập khẩu phế liệu

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ: Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải... và UBND các tỉnh, thành phố như TP.HCM, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải nhập khẩu, tăng cường phối hợp để kiểm soát tốt hơn việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.



Cụ thể, đề nghị Bộ Công thương và Bộ Tài chính chủ động rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng từng loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong nước hiện nay; có các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, đảm bảo đúng pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ. Các nội dung và đề xuất phải gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22.8 để Bộ có căn cứ trình thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định trong tháng 8 này.

Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương, cảng biển và hải quan cung cấp danh sách điều tra, làm rõ nguyên nhân các container phế liệu được nhập vào Việt Nam mà không có người nhận, người vận chuyển. Khẩn trương điều tra, truy tố một số vụ vi phạm về pháp luật môi trường do nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam.

Bộ Quốc phòng huy động lực lượng phòng ngừa, ngăn chặn từ xa việc nhập khẩu phế liệu. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ và các địa phương tổ chức tiêu hủy, di dời các container tồn đọng để trả lại không gian cho các cảng biển. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn.

Kết quả kiểm điểm của các bộ, ngành và địa phương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 1.9 và kết quả thanh tra gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5.9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.