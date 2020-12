Bộ trưởng GTVT: Tư vấn Pháp đánh giá tốt an toàn hệ thống Cát Linh - Hà Đông

Tuyến Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chạy thử từ ngày 12.12, kéo dài trong 20 ngày, các chuyến tàu chạy liên tục từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Đến mỗi nhà ga, tàu sẽ dừng khoảng 30 giây để đón trả khách như khi chạy thương mại. Các đoàn tàu chạy tần suất 6 -7 phút/chuyến, giờ cao điểm có thể 2 - 3 phút/chuyến; mỗi ngày sẽ có từ 6 đến 9 đoàn tàu hoạt động.

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, giai đoạn chạy thử sẽ kiểm chứng độ an toàn hệ thống và năng lực vận hành của toàn bộ nhân viên. Đây là một bước bắt buộc trong quá trình đánh giá an toàn do đơn vị Tư vấn ACT (Tư vấn độc lập đánh giá an toàn hệ thống) thực hiện.