‘Phấn đấu tháng 12 nghiệm thu có điều kiện đường sắt Cát Linh - Hà Đông’

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông diễn ra chiều nay, 28.10, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, phấn đấu trong tháng 12 sẽ hoàn thành nghiệm thu có điều kiện đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, từ nay đến giữa tháng 11.2020, từ 8 - 10 chuyên gia tư vấn của Pháp sẽ sang Việt Nam để đánh giá an toàn dự án; sau đó, phấn đấu trong tháng 12 hoàn thành nghiệm thu có điều kiện. Ông Thể cam kết sẽ cố gắng tối đa để đưa dự án vào vận hành thương mại trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ghi nhận ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc dự án chậm trễ là khuyết điểm cần nhanh chóng khắc phục, đồng thời rút kinh nghiệm chung cho các công trình, dự án nói chung, trong đó có dự án của Bộ GTVT.

Theo Thủ tướng, có một số tồn tại mà bản thân chủ đầu tư, TP.Hà Nội và các cơ quan liên quan không giải quyết được. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, TP.Hà Nội có tinh thần hợp tác cao hơn nữa, liên tục hơn nữa, dành nhiều thời gian xử lý các vấn đề đặt ra. Vấn đề sử dụng nhanh chóng, an toàn đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà chủ đầu tư, TP. Hà Nội phải tập trung sức lực. Các ngành phải xắn tay hợp tác tháo gỡ với trách nhiệm cao nhất.

"An toàn phải đặt lên hàng đầu", Thủ tướng nhấn mạnh, và lưu ý nếu để xảy ra sự cố thì tai họa rất lớn. Do đó, các chuyên gia, nhà tư vấn, các cuộc kiểm tra kỹ thuật cần làm đầy đủ để kết luận dự án hoàn toàn bảo đảm an toàn.

Thủ tướng nhất trí với các ý kiến Bộ Xây dựng về việc nghiệm thu công trình sau khi Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước có ý kiến chính thức đưa vào sử dụng.

Về bàn giao tài sản, do thời điểm bàn giao dự án chưa quyết toán công trình, giá trị bàn giao chưa được xác định, Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội thủ tục bàn giao tài sản dự án đúng quy định pháp luật.