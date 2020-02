BOT Bắc Giang - Lạng Sơn bắt đầu thu phí từ 18.2

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 , trong tổng số trên 180.000 doanh nghiệp của 30 tỉnh, thành phố, đã có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh

Dự án khu đô thị An Phú - An Khánh từng bị dừng thi công với lý do không có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, mới đây Bộ Xây dựng cho biết dự án thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.