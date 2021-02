Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) và công thức ‘Win-Win-Win’

Branded Residences: công thức “Win-Win-Win”

Branded Residences được định nghĩa một cách dễ hình dung nhất là một dự án nhà ở được thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn chất lượng của một thương hiệu siêu sang, thường là từ một thương hiệu khách sạn siêu sang. Cư dân sống trong một tòa nhà branded residences đồng nghĩa với việc họ tận hưởng mọi dịch vụ siêu sang như đang trong khách sạn từ 5 sao trở lên.

Mô hình Branded Residences xuất hiện trên thế giới lần đầu ở Đại lộ số Năm, New York, vào những năm 1920 khi Sherry-Nertherland Hotel ký kết thành công hợp tác phát triển những tòa nhà căn hộ dịch vụ. Mô hình này thật sự được mọi người biết đến rộng rãi vào giữa những năm 1980 khi khách sạn Four Seasons bán khách sạn căn hộ cao cấp (hotel condominiums) ở Boston. Tiếp nối theo Four Seasons, thương hiệu khách sạn Ritz-Cartlon cũng bước vào thị trường Branded Residences rất thành công. Hiện tại, Marriott International là đơn vị phát triển bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) lớn nhất trên toàn thế giới, đang vận hành các dự án tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ khác và đang mở rộng danh mục đầu tư quốc tế.

Một điểm cần nhấn mạnh khi định nghĩa về Branded Residences: dự án chỉ nằm ở vị trí đắc địa! Theo nghiên cứu trong báo cáo “Branded Residences: An Overview” của hai chuyên gia bất động sản Chris Graham và Muriel Muirden, công thức của Branded Residences là “Win-Win-Win”. Thật vậy, sự hợp tác hai bên giữa nhà phát triển bất động sản sở hữu được vị trí tốt nhất (prime location) và thương hiệu khách sạn siêu sang là bước “Win-Win” đầu tiên. Tiếp theo, người mua nhà khi quyết định đầu tư vào một căn hộ Branded Residences, họ đặt mình vào vị trí thứ ba trong liên doanh ba bên “Win-Win-Win”. Phần thắng tất yếu của người mua nhà là điều dễ hiểu.

Vị trí với giá trị được bảo chứng

Thế nào là một vị trí tốt nhất trong bất động sản (prime location), câu trả lời không phải là quá khó để định nghĩa: ngay giữa lòng thành phố hay nói một cách khác là ngay trung tâm hành chính và thương mại. Tại vị trí tốt nhất này, bất động sản muôn đời không bao giờ giảm giá mà chỉ càng ngày càng tăng, dù trải qua mọi khủng hoảng về kinh tế, dịch bệnh hay chiến tranh.

Theo báo cáo của Knight Frank năm 2019, những vị trí tốt nhất của những thành phố sôi động về giao dịch bất động sản hàng đầu thế giới theo thứ tự thống kê là Luân Đôn, Hong Kong, New York, Los Angeles, Singapore, Sydney trong ba năm liền trước dịch Covid-19 luôn tăng giá. Đặc biệt khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Knight Frank đưa ra báo cáo vào năm 2020 cho thấy những vị trí này không bị ảnh hưởng mà dự kiến sang năm 2021 sẽ tiếp tục tăng 5%.

Vì sao bất động sản cao cấp tại vị trí đắt địa bất chấp mọi khủng hoảng không bị ảnh hưởng tiêu cực? Vì những khu vực này là nơi những chuẩn mực về dịch vụ sống cao cấp được thiết lập, đây là bảo chứng của những gì sang trọng nhất, làm người dân luôn cảm thấy an toàn và an tâm trong mọi điều kiện.

Mô hình “Win-Win-Win” lần đầu ở thị trường bất động sản

Tại TP.HCM, thành phố phát triển nhất Việt Nam, vị trí kim cương của bất động sản được khoanh vùng ở khu vực trung tâm quận 1, nơi có tầm nhìn ra sông Sài Gòn, vừa tận hưởng không khí trong lành vừa có sự sôi động của một trong những đô thị năng động nhất Đông Nam Á. Rất nhiều người lầm tưởng khu vực này chỉ nên phát triển bất động sản dạng cao ốc văn phòng hoặc khu phức hợp mua sắm. Thật ra, nếu có một bất động sản cao cấp phân khúc nhà ở, ví dụ như dòng Branded Residences, chắc chắn đó sẽ là một sản phẩm được giới siêu giàu Việt Nam mong chờ.

Công thức ba bên đều thắng “Win-Win-Win” đã được Savills chứng minh với số liệu thuyết phục (năm 2019): trên thế giới, số dự án Branded Residences đã tăng lên gấp ba trong một thập kỹ qua và trong ba năm tới sẽ tăng lên 27%. Trung bình mỗi năm, số dự án Branded Residences tăng 9%. Cũng theo số liệu thống kê của Savills, tổng cộng có 435 dự án Branded Residences và những dự án này đều nằm ở những nước có nền kinh tế phát triển cực thịnh như Dubai, New York, Singapore...

Như vậy, với sự suất hiện của Branded Residences do một nhà phát triển bất động sản Việt Nam hợp tác với Marriott International, không chỉ mang đến cho Việt Nam góc nhìn mới về sở hữu và tận hưởng giá trị bất động sản tại các thị trường đã trưởng thành trên thế giới mà quan trọng hơn, đánh một mốc son đối với nền kinh tế Việt Nam, tạo vị thế riêng cho quốc gia sánh ngang với các cường quốc phát triển khác trên toàn cầu.