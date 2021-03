BSR đạt mốc 30 triệu giờ công an toàn, dấu mốc mới của ngành dầu khí

Hành trình của kỷ lục

Để có được kỳ tích trong công tác An toàn Sức khỏe Môi trường (ATSKMT) như trên là sự cam kết cao nhất của cấp lãnh đạo BSR cho công tác đảm bảo an toàn; là sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết và trên hết là tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động BSR và nhà thầu khi làm việc tại Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Với đặc thù như: làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trên cao, làm việc với thiết bị nâng hạ, làm việc trên mặt nước… nên luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động. Nhận thức rõ điều đó, Công ty BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn trong suốt thời gian qua mà trọng tâm là Xây dựng và cải tiến văn hóa an toàn dựa trên văn hóa nền tảng “7 thói quen hiệu quả” với nhiều chương trình, hoạt động được triển khai trong công ty và lan tỏa đến các nhà thầu.

Bảng điện tử đã thống kê BSR đạt 30 triệu giờ công an toàn vào ngày 10.3.2020 Nguồn: BSR

Từ những ngày đầu đưa nhà máy vào vận hành, Công ty BSR đã ưu tiên xây dựng hệ thống quản lý an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi hoàn thiện và cải tiến quy trình, BSR tập trung vào công tác đào tạo, huấn luyện cho người lao động bằng hình thức trực tuyến E-Learning và E-test cho nhân sự BSR và Nhà thầu. Tính riêng năm 2020, Công ty BSR đã tổ chức 43 khóa đào tạo ATSKMT cho 6.626 lượt CBNV Công ty với 30.609 giờ công, trung bình mỗi CBCNV đạt 20 giờ công/người/năm. Ngoài ra, công ty tiến hành đào tạo cho 11.700 lượt nhà thầu với 23.400 giờ công đào tạo.

Công tác giám sát an toàn đã phát hiện và khắc phục kịp thời các hành vi và điều kiện không an toàn tránh xảy ra những sự cố lớn hơn. Nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp xảy ra, BSR đã xây dựng 125 kịch bản ứng phó sự cố và cứu nạn cứu hộ và định kỳ thực tập. Năm 2020, BSR đã tổ chức 75 đợt thực tập phòng cháy chữa cháy, tràn dầu và tràn đổ hóa chất; 100% các thiết bị/hệ thống quan trọng được kiểm tra phát hiện và những hỏng hóc được đề xuất khắc phục kịp thời; lực lượng chữa cháy chuyên ngành được đào tạo/tập luyện kỹ năng PCCC&CNCH. Với các biện pháp như trên và thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ” BSR vận hành an toàn ổn định trong mùa mưa bão và đã giảm thiểu đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, đặc biệt cơn bão số 9 năm 2020 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi mà tâm bão là nhà máy lọc dầu với cấp gió 12.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý an ninh, an toàn cũng được chú trọng. Nhằm động viên kịp thời và trao đổi trực tiếp người lao động tại nơi làm việc, công ty cũng thành lập các đoàn kiểm tra hằng tuần, hằng tháng công tác đảm bảo ATSKMT với sự chủ động tham gia của các cấp quản lý từ cấp tổ trưởng đến các lãnh đạo công ty nhằm thể hiện sự cam kết và ưu tiên cao nhất đối với công tác đảm bảo nhà máy được vận hành an toàn và ổn định.

Tuyên truyền trực quan an toàn khi làm việc bằng giàn giáo Nguồn: BSR

Chống dịch Covid-19 hiệu quả

Năm 2020 là năm khó khăn nhất đối với công ty, vừa phải đảm bảo vận hành an toàn nhà máy vừa thực hiện công tác BDTT lần thứ 4 trong điều kiện dịch bệnh bùng phát hai lần ở Việt Nam. Nhờ những nỗ lực vượt bậc, BSR đã vượt qua những khó khăn trên và về đích một cách xuất sắc khi đạt được “5 không”: Không trường hợp nào bị nhiễm Covid-19, Không có tai nạn lao động mất ngày công; Không sự có cháy nổ; Không sự cố môi trường và Không sự cố an ninh.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng ban ATMT BSR cho biết: Trước tình hình khó khăn trên, với quyết tâm cao là phải đảm bảo vận hành nhà máy liên tục an toàn đồng thời thực hiện thành công BDTT, lãnh đạo Công ty BSR đã đưa ra các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống Covid-19.

Ngoài các biện pháp cơ bản như khai báo y tế, đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo nhiệt độ, BSR đã áp dụng các giải pháp mới như: nhân sự nhà thầu được chia thành các nhóm nhỏ với tối đa 30 người/nhóm; mở thêm nhiều cổng an ninh ra vào nhà máy; bố trí lệch thời gian ra/vào nhà máy; mỗi một nhà thầu được bố trí tuyến đường riêng trong nhà máy; bố trí nhiều lán trại phân tán ở các khu vực khác nhau trong nhà máy; những khu vực/gói thầu quan trọng được cách ly với các khu vực khác nhằm hạn chế tiếp xúc.

Thợ lặn chuẩn bị đồ nghề hiện đại, an toàn thực hiện bảo dưỡng phao SPM Nguồn: BSR

Công ty BSR đã tổ chức đưa 255 chuyên gia nước ngoài và kiểm soát gần 4.000 lao động các đơn vị nhà thầu trong nước đến NMLD Dung Quất cùng với 1.500 CBCNV BSR tham gia thực hiện công tác BDTT an toàn và trở về nhà an toàn. Điều đó đã góp phần tạo nên kỳ tích 30 triệu giờ công an toàn.

Nhiệm vụ trọng tâm của BSR trong năm 2021, Công ty BSR tiếp tục đặt ra mục tiêu đạt mốc 32.5 triệu giờ công an toàn không có tai nạn mất ngày công lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và tiếp tục cải tiến văn hóa an toàn để hướng tới “Tôi chịu trách nhiệm an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và nhà máy”.