BSR sản xuất và xuất bán sản phẩm hạt nhựa mới T3050

Việc xuất bán lô sản phẩm hạt nhựa mới T3050 là sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ kỹ sư BSR trong gần 1 tháng triển khai công tác nghiên cứu, đánh giá và sản xuất thử nghiệm. Trước đó, vào ngày 17.12.2020, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành sản xuất và đóng gói thành công lô sản phẩm hạt nhựa Polypropylene mới T3050 (Homo PP Yarn MFR 5 g/10 phút) với sản lượng 150 tấn.

Kỹ sư BSR kiểm tra lô sản phẩm mới T-3050 trước khi xuất xưởng Trong năm 2020, BSR đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu nhằm tăng cường tỉ lệ sản xuất các sản phẩm hoá dầu mới bên cạnh các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu truyền thống. Cuối tháng 4.2020 và trong tháng 7.2020, BSR đã xuất bán 58.740 m3 sản phẩm mới Treated LCO (sản phẩm trung gian làm nguyên liệu hóa dầu) cho khách hàng Huyndai Oil Bank và VietSea, giúp gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty. Sản phẩm mới T3050 là bước đi tiếp theo của BSR trong tiến trình đa dạng hóa sản phẩm hóa dầu có giá trị và hiệu quả kinh tế cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Để đáp ứng nguyên liệu có tính chất phù hợp cho các dòng máy dệt sợi phẳng hiện đại và siêu tốc ngày càng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và thế giới, sản phẩm nhựa T3050 là loại vật liệu hạt nhựa mới được cải tiến trong các chủng loại sản phẩm Yarn và đã được sản xuất thành công để ứng dụng cho lĩnh vực sản xuất dây thừng, băng kéo, sợi thô cho bao dệt, bao bì đóng gói, bao bì công nghiệp và nông nghiệp như vải dệt, bao FIBC…

Trong những năm qua, các sản phẩm hóa dầu Polypropylene của BSR T3034 và I3110 đã được khách hàng đánh giá cao và có chất lượng rất tốt so với các sản phẩm ngoại nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan…Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hạt nhựa Polypropylene, BSR đã đưa ra chiến lược sản xuất và xuất bán ra thị trường các chủng loại sản phẩm hạt nhựa Polypropylene mới như màng BOPP, F-5110, F-6070, Fiber, Cast Film và PP tự phân hủy trong thời gian đến.

BSR xuất bán thành công sản phẩm hạt nhựa mới Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn do dịch Covid-19, nhu cầu và giá sản phẩm xăng dầu giảm mạnh, sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp sản xuất hạt nhựa Polypropylene thông thường; Thành công của BSR trong việc phát triển sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế cao nhằm tiếp cận với thị trường ngách sẽ giúp Công ty gia tăng lợi nhuận, tạo nên dấu ấn mới vào thời điểm sản xuất kinh doanh những ngày cuối năm 2020 và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

Ông Lê Văn Thanh - đại diện Công ty An Thành Bicsol cho biết: Công ty An Thành Bicsol là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh. Công ty An Thành Bicsol sẽ sử dụng hạt nhựa mới T3050 của BSR để chạy thử nghiệm trong các dây chuyền sản xuất của nhà máy. Nếu kết quả tốt, Công ty An Thành Bicsol sẽ có nhu cầu chào mua khoảng 1.500 tấn/tháng hạt nhựa chủng loại T-3050 này.