Cà phê G7 - Tiên phong xây dựng Thương hiệu cà phê Việt toàn cầu

G7 - Tinh thần “dám” cho khát vọng thương hiệu Việt toàn cầu

Những năm đầu thế kỷ 21, khi Việt Nam vẫn còn đang là quốc gia thuần nông đang chuyển mình hướng đến nền kinh tế công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thương hiệu gần như là một khái niệm "chưa tồn tại" trong cộng đồng doanh nghiệp. Mặt khác, lúc này các thương hiệu quốc tế lại chiếm ưu thế hơn hẳn trên thị trường nội địa khiến cho những thương hiệu Việt vốn còn yếu kém không dám tìm kiếm cơ hội giành vị thế ngay chính trên sân nhà.

Là một trong những thương hiệu Việt lúc bấy giờ vẫn còn non trẻ về tuổi đời, non yếu về kinh nghiệm và nhỏ nhoi về tiềm lực tài chính, thế nhưng, Trung Nguyên đã dám dấn thân giành lại vị thế thương hiệu cà phê Việt trong nước và tiên phong xây dựng thương hiệu cà phê Việt toàn cầu. Năm 2003, cà phê hòa tan G7 ra đời, được đặt tên theo từ viết tắt của “Group of Industrial Countries” gồm 7 quốc gia phát triển trên thế giới, thể hiện khát vọng thống ngự những thị trường hàng đầu và xây dựng vị thế mới xứng đáng cho ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Ngày 23.11.2003 đánh dấu chiến thắng “thần kỳ” của thương hiệu cà phê Việt - G7

Ngày 23.11.2003, cà phê hòa tan G7 chính thức xuất hiện trong Ngày hội tuyệt đỉnh tại Dinh Thống Nhất. Trước đó, chưa có doanh nghiệp Việt nào dám đối đầu trực tiếp với tập đoàn đa quốc gia khi sản phẩm của tập đoàn đó đang dẫn dắt thị trường Việt Nam. G7 là thương hiệu cà phê Việt đầu tiên và duy nhất dám trực tiếp “thách đấu” thương hiệu ngoại. Trong cuộc thử mù (blind test) hương vị cà phê, có đến 89% người tiêu dùng chọn G7 - một chiến thắng đáng hãnh diện, tạo tiền đề cho cà phê thương hiệu Việt giành lại và thống ngự thị trường nội địa, tiếp đà chinh phục thế giới.

Thành công của G7 không chỉ được dựa trên chất lượng sản phẩm mà còn từ chiến lược định vị khác biệt, đặc biệt. Khát vọng phát triển thương hiệu đạt đến tầm cỡ thương hiệu toàn cầu, nhưng cà phê G7 giữ bản sắc văn hóa Việt, khẳng định “cà phê thứ thiệt” và đi đúng mục tiêu “phụng sự cộng đồng”. Chính sự sáng tạo và sức hút đặc biệt của G7, các thương hiệu ngoại quốc từ bỏ niềm kiêu hãnh của gã khổng lồ, buộc phải thay đổi cho phù hợp với khẩu vị người Việt và áp dụng chiến lược “địa phương hóa” để cạnh tranh.

Sản phẩm cà phê G7 là sự kết hợp tinh túy của hạt cà phê thơm ngon bậc nhất với công nghệ hiện đại và bí quyết pha chế huyền bí phương Đông làm tăng cường sự tỉnh táo, kích hoạt trí não sáng tạo và gia tăng hiệu suất làm việc. Trong từng hộp cà phê G7 là những lá tâm thư cháy bỏng khát vọng vì nước Việt hùng mạnh, như hiệu triệu mỗi người tiêu dùng cùng chung tay thay đổi tâm thế dân tộc trong bối cảnh mới. Thông qua cà phê để lan tỏa thông điệp về khát vọng tương lai chung vĩ đại cho quốc gia, xác lập danh xưng xứng đáng của dân tộc và đất nước Việt trên bản đồ thế giới.

Cùng thương hiệu Trung Nguyên, G7 trở thành ngọn cờ tiên phong, truyền cảm hứng cho thương hiệu Việt tự tin cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế. Đồng thời từng bước đi đầy quyết tâm của G7 đã hun đúc trong mỗi người Việt Nam một hào khí của dân tộc dám khát vọng lớn, dám sáng tạo, dám thách thức. Thương hiệu cà phê G7 nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ mọi tầng lớp, những người trẻ yêu nước, các chuyên gia nghiên cứu văn hóa, giới tinh hoa, chuyên gia kinh tế, truyền thông… kề vai sát cánh đưa cà phê Việt vươn ra thế giới với nguyên tắc khi cùng nhau không gì là không thể. Đó cũng chính là sức mạnh để cà phê G7 vươn lên dẫn dắt thị trường cà phê hòa tan trong nước và nhanh chóng xuất khẩu đến 80 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Kể từ khi ra đời và phát triển, G7 đã từng bước chinh phục thị trường nội địa và vươn ra toàn cầu, trở thành thương hiệu cà phê được yêu thích

Câu chuyện thành công của G7 đã được đưa vào sách ASEAN Brand và được giảng dạy trong các trường đại học danh tiếng tại Việt Nam và thế giới, trên các tạp chí nổi tiếng như Financial Times… G7 trở thành thương hiệu Việt đầu tiên, đại diện cho biểu tượng của “chú tí hon David” ít tuổi, non trẻ nhưng lại làm nên những điều không tưởng, chiến thắng gã khổng lồ Goliath, trở thành một “case study” của giới chuyên môn khi nghiên cứu về chiến lược truyền thông sáng tạo của thương hiệu Việt.

Đến nay, G7 luôn là món quà biểu trưng của Việt Nam hiện diện trong hành trang của người Việt khi ra với thế giới cũng như của khách quốc tế khi rời Việt Nam. Những sản phẩm G7 luôn nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng thế giới với sự hiện diện rộng khắp bao phủ hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi, kênh thương mại điện tử tại Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, G7 dẫn đầu top 13 thương hiệu cà phê hòa tan được yêu thích nhất tại Trung Quốc theo công bố từ Chnbrand - cơ quan xếp hạng thương hiệu hàng đầu Trung Quốc, vượt qua các thương hiệu cà phê Nhật Bản, Mỹ, Malaysia, Đài Loan.

Thương hiệu Việt đại diện cho tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ vì quốc gia, dân tộc

Nhạc sĩ Dương Thụ nhận định: “G7 không phải là chiến binh bình thường mà là chiến binh tạo ra thương hiệu. Mang sản phẩm do người Việt Nam sản xuất đi chinh phục thế giới, nâng cao chuỗi giá trị của ngành cà phê, làm thay đổi tâm thế của thương hiệu Việt”.

Nếu chỉ là khát vọng của một thương hiệu thì cà phê G7 đã không nhận được sự đồng hành của người Việt nhiều đến thế và không hội đủ sức mạnh phát triển thần kỳ như “Thánh Gióng”. Người tiêu dùng sẽ quần tụ quanh thương hiệu thể hiện được lý tưởng mà họ ngưỡng vọng. Chính vì tầm nhìn vĩ đại cho đất nước, dân tộc mà cà phê G7 mới có thể trở thành biểu tượng thương hiệu quốc gia, tham gia đóng góp vào quá trình nâng cao vị thế của đất nước trên toàn cầu.

Với hương vị cà phê thuần Việt, tuyệt hảo đậm đặc, G7 tạo ấn tượng mạnh mẽ với người yêu cà phê tại khắp các thị trường lớn Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, châu Âu, châu Á…

Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ có một khát vọng và niềm xác tín mãnh liệt rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở nên vĩ đại. Vấn đề ở đây là thấu đạt các yếu tố nền tảng và một chương trình hành động cụ thể để từng bước phát triển Việt Nam trở thành quốc gia hùng mạnh. Cùng với quyết tâm lấy lại giá trị thực mà cà phê Việt xứng đáng được hưởng, Tập đoàn Trung Nguyên Legend cũng sẽ góp phần kiến tạo nên một quốc gia hình mẫu, dẫn dắt và xây dựng một hệ sinh thái giúp con người đi tới sự giàu có toàn diện về thể chất, vật chất, tinh thần.

Cà phê hòa tan G7 đã ghi dấu ấn tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, được biết đến là “đại sứ ngoại giao” kết nối văn hóa Việt Nam với quốc tế khi luôn được chọn phục vụ trong các sự kiện kinh tế, ngoại giao quan trọng của Việt Nam và hội nghị cấp cao toàn cầu như APEC, ASEM, ASEAN, WEF… Và liên tục dẫn đầu trong các bảng xếp hạng thương hiệu được yêu thích nhất theo kết quả nghiên cứu của AC Nielsen, Kantar Worldpanel, B&C Company và Nikkei BP Consultancy…

Hơn nữa, cà phê G7 luôn đồng hành khởi xướng các hoạt động vun đắp tri thức và tinh thần dám dấn thân, dám khát vọng lớn cho nhiều thế hệ doanh nhân và giới trẻ. Trong đó, tiêu biểu như chương trình “Sáng tạo vì thương hiệu Việt” năm 2003, “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam” năm 2003, thành lập Quỹ “Khơi nguồn sáng tạo” hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2005, khởi động diễn đàn “Nước Việt ta nhỏ hay không nhỏ” và “Ngày hành động vì nước Việt vĩ đại” năm 2005 cùng nhiều chương trình khác đồng hành với TW Đoàn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kiến quốc... góp phần quan trọng trong sự phát triển của quốc gia trong thời kỳ đổi mới.

Cuốn sách đầu tiên của Tủ sách nền tảng đổi đời "Nghĩ giàu làm giàu" trong Ngày hội Sáng Tạo Vì Khát Vọng Việt tại Dinh Thống Nhất vào ngày kỷ niệm 9 năm ra mắt G7 (23.11.2012)

Ngày 23.11.2012, kỷ niệm 9 năm ra mắt Cà phê G7, Trung Nguyên chính thức đồng hành với TW Đoàn cam kết “Xây dựng thế hệ trẻ Sáng tạo vì khát vọng Việt” với chiến dịch tặng hàng chục triệu cuốn sách nền tảng đổi đời - cung cấp tri thức và công thức thành công đến thanh niên. Đến nay, chương trình được Tập đoàn Trung Nguyên Legend tiếp nối và phát triển với tên gọi “Hành trình Từ trái tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt”, được đẩy mạnh lan tỏa rộng khắp với hàng chục triệu cuốn sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời được trao tặng đến các bạn trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên các trường đại học, cao đẳng, lực lượng chiến sĩ, bộ đội, các thư viện trung ương và địa phương, nhà văn hóa… trên mọi vùng miền đất nước, được sự ủng hộ, đồng hành của hàng ngàn cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Là một thành tựu nổi bật trong hành trình 25 năm sáng tạo và phát triển của Tập đoàn Trung Nguyên Legend (16.6.1996 - 16.6.2021), thương hiệu cà phê hòa tan G7 cũng đã góp phần tạo nên một dấu ấn đặc biệt, một vị thế mới của thương hiệu Việt trên thế giới trong hành trình đổi mới và phát triển của đất nước. Tinh thần dám thách thức, khát vọng lớn và sáng tạo không ngừng của G7 vẫn đang tiếp tục đưa G7 chinh phục thế giới với những dấu ấn khác biệt, đặc biệt về sản phẩm và câu chuyện về một lối sống mới - Lối sống cà phê đem đến giàu có và hạnh phúc đích thực.