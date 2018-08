Cá tra lại bị 'bôi bẩn' ở châu Âu

Cá tra có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Ông Simon Bush, Giáo sư Nghiên cứu Chính sách Môi trường tại Đại học Wageningen (Hà Lan) từng cho rằng: “Pangasius (cá tra, cá ba sa) đã là chủ đề gây quan ngại về an toàn thực phẩm và an ninh môi trường, nhưng nếu xem xét kỹ thì các lời cáo buộc đó đều thiếu căn cứ. Phân tích của chúng tôi cho thấy các cáo buộc quyết liệt về cá pangasius không phù hợp với kết quả của các nghiên cứu khoa học đó là, cá tra có rủi ro về an toàn thực phẩm rất hạn chế và ảnh hưởng đến môi trường hạn chế. Trong thực tế, pangasius là một loại cá tương đối mới ở thị trường phương Tây, nhưng chiếm một phân khúc quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ và các điểm bán dịch vụ thực phẩm, do đó có lẽ đã trở thành nạn nhân của chính sự thành công của nó.

Mới đây, Viện Thủy sản Quốc gia Mỹ cho biết: Cá tra có hàm lượng chất béo từ mức thấp đến mức trung bình, hàm lượng protein cao. Cá tra giàu axit béo omega-3 có nhiều lợi ích cho sức khỏe, có nhiều ứng dụng như trong ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng và các loại thực phẩm khác.