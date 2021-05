Các hãng vận tải container lại báo tăng phí

Ngày 11.5, trên trang Container News thông tin, các hãng vận tải container châu Âu tăng phí trên toàn thế giới. Cụ thể, 3 trong số các hãng vận tải container lớn nhất thế giới đã phát thông báo đến khách hàng về đợt tăng cước phí vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới, mức tăng khoảng 400-800 USD/container. Cụ thể, hãng tàu biển của Đức Hapag-Lloyd thông báo phụ phí Tăng giá chung (General Rate Increase - GRI) trên các tuyến từ Đông Á (trong đó có Việt Nam) đến Mỹ và Canada sẽ tăng từ ngày 15.5 tới. Mức tăng này áp dụng cho tất cả các container hàng khô, hàng lạnh, container bồn… với 960 USD/container 20’ và 1.200 USD/cont. 40’. Ngoài ra, hãng tàu CMA CGM cũng thông báo tăng giá cước vận chuyển hàng hóa các loại (FAK) mới, có hiệu lực từ giữa tháng 5 trên nhiều tuyến đường từ Somali đến Bắc Âu, Địa Trung Hải, Biển Đen, Ấn Độ và Pakistan… và áp tăng phí hàng khô, hàng vượt khổ (OOG) và hàng đứt gãy từ cảng Beira (Mozambique) đến châu Âu, Địa Trung Hải... từ ngày 23.5 tới. Rồi hãng tàu MSC tăng phụ phí mùa cao điểm mới, áp dụng từ ngày 18.5 với mức tăng 800 USD/container…

Đánh giá về khủng hoảng hàng hóa thời Covid-19 của Hội đồng vận tải thế giới (Mỹ) mới đây cho rằng, không ai có thể lường trước các mức giá cước đang gây căng thẳng cho mạng lưới vận tải container hiện nay, vì nhu cầu thay đổi không giống như bất kỳ thời kỳ nào trong quá khứ. Trao đổi với Thanh Niên, một số công ty logistics cho biết, chưa nhận được thông tin các hãng tàu sẽ tăng các loại phí tăng giá chung, phí mùa cao điểm… Tuy nhiên, “không sớm thì muộn”, chắc chắn sẽ tăng vì các đại diện hãng tàu luôn thu theo mức công ty mẹ nước ngoài đưa ra.

Tăng phí, lợi nhuận của các hãng tàu lại tăng kỷ lục, “xưa nay chưa từng có”.

Báo cáo tài chính của loạt hãng tàu lớn trên thế giới trong quý 1 cho thấy, doanh thu và lợi nhuận của các hãng tàu này đều tăng khủng. Cụ thể, hết quý 1/2021, hãng tàu Cosco có lợi nhuận tăng 26 lần so cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,71 tỉ USD nhờ sự phục hồi mạnh của ngành vận chuyển container. Doanh thu của hãng này cũng tăng 80% (tương đương 9,87 tỉ USD), trong đó thu từ vận chuyển container tăng 82% (tương đương 9,67 tỉ USD). Tương tự, hãng tàu Maersk ước doanh thu đạt 12,4 tỉ USD và lợi nhuận ròng 3,1 tỉ USD trong quý 1, sản lượng vận chuyển bằng đường biển tăng 5,7% và giá cước bình quân tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong báo cáo mới đây, Maersk dự đoán lợi nhuận ròng cả năm của tập đoàn có thể cao gấp đôi so với ước tính trước đó, đạt khoảng từ 9 - 11 tỉ USD. Hãng tàu OOCL cũng báo cáo tổng sản lượng đã tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng đến 96% lên 3,02 tỉ USD. Doanh thu trung bình trên mỗi TEU của OOCL tăng 58,3% so với quý đầu tiên của năm ngoái. Hay hãng tàu Evergreen vừa có sự cố bị mắc cạn tại kênh đào Suer doanh thu quý 1 cũng tăng 35%, ước đạt 2,27 tỉ USD, lợi nhuận ròng 567,13 triệu USD, đảo ngược khoản lỗ ròng 24,24 triệu USD trong quý 1/2020.