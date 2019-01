Các nhà mạng 'tung chiêu' giữ khách hàng muốn chuyển mạng giữ số

Anh T.T.L (ở Lâm Đồng) cho biết muốn chuyển từ thuê bao Viettel 0979... sang một nhà mạng khác, nhưng đã 3 lần nhận tin nhắn từ chối.

Theo nhà mạng, lý do khách hàng này bị từ chối, theo tra cứu trên hệ thống 1414, là chứng minh thư của anh không đúng với đăng ký.

Nhận được nhiều phàn nàn nhất có lẽ là mạng MobiFone khi khách hàng muốn chuyển đổi sang Viettel, VinaPhone. Lý do khách hàng muốn chuyển vì sóng MobiFone đi vùng sâu vùng xa kém, không sử dụng được 4G, hay sử dụng hơn chục năm nhưng không được tri ân hay hưởng các chương trình ưu đãi như với các thuê bao mới của MobiFone. Tuy nhiên, việc “ra đi” của khách hàng cũng không đơn giản.

Anh H.T (ở Hà Nội) chia sẻ dù đã hoàn tất đầy đủ các bước khi đăng ký chuyển mạng như điền tờ khai, đóng 50.000 lệ phí, nhận 1 sim trắng, nhưng sau 2 ngày chờ đợi, anh nhận được tin nhắn báo chưa thể chuyển đổi mạng thành công. Lý do, theo MobiFone, do khách hàng này còn nợ “cước nóng”, do đăng ký gói C90 nên cam kết phải sử dụng trong 2 năm sau mới được chuyển mạng.