Cách ly xã hội: Mua vé máy bay đắt gấp 2 lần vẫn thấp thỏm huỷ chuyến

Vé máy bay đắt gấp 2 - 3 lần

Trưa 31.3, ngay sau khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội được ban hành, anh T.H.G (Hà Nội) cùng em trai hốt hoảng vì lo không thể bay từ TP.HCM về nhà tại Hà Nội, trong trường hợp các đường bay nội địa bị đóng cửa . Không đặt kịp vé về vào 31.3 bởi các chuyến bay từ TP.HCM về Hà Nội ngày hôm đó đều đã hết vé hoặc bay rồi, anh vội vàng đặt vé chuyến sớm nhất có thể bay ra Hà Nội.

“Ngày nào cũng được, hạng vé nào cũng được, chỉ mong chuyến bay không bị huỷ để có thể ra Hà Nội”, anh T.H.G cho biết, sau khi khi đặt được 2 vé ra ngày 2.4.

Không chỉ anh T.H.G, một số trường hợp có nhu cầu thiết yếu phải bay Hà Nội - TP.HCM đều lo lắng khi các chuyến bay có thể bị huỷ bất cứ lúc nào, do chính sách bay của Cục Hàng không trong vài ngày qua thay đổi liên tục.

Mỗi đường bay chỉ còn được duy trì 2 chuyến mỗi ngày, cùng với lượng khách trên máy bay phải giảm một nửa so với số ghế (do quy định đảm bảo khoảng cách an toàn), khiến số lượt ghế trên mỗi chuyến bay càng ít hơn nữa.

Đi kèm với đó, giá vé máy bay đã tăng lên gấp 2 - 3 lần so với thông thường. Theo khảo sát của Thanh Niên, trên chặng bay khứ hồi Hà Nội - TP.HCM của Vietjet Air từ 8 - 11.4, các hạng vé tiết kiệm Promo và vé thương gia Skyboss đều đã hết vé. Chỉ còn lại hạng Eco với giá vé chưa thuế phí là 2,8 triệu đồng/người/chặng.

Giá vé của Vietnam Airlines, hãng đang có nhiều đường bay nhất, còn “chát” hơn. Cụ thể, giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM từ 3 - 6.4 đã hết các hạng thường, chỉ còn vé thương giá với giá từ 6,7 - 8 triệu đồng/vé/chiều, chưa bao gồm thuế phí. Nếu đặt vé từ 6.4 trở đi, giá vé hạng phổ thông chưa thuế phí từ Hà Nội đi TP.HCM là 3,5 triệu đồng/vé/chiều.

Tương tự, Bamboo Airways cũng đã gần hết vé phổ thông, chỉ còn nhiều vé hạng thương gia chặng Hà Nội - TP.HCM trong giai đoạn 2 tuần sắp tới, với giá vé 6,4 triệu đồng/vé/chiều chưa gồm thuế phí. Trong khi thông thường, chặng bay Hà Nội - TP.HCM là có nhiều chuyến bay nhất với rất nhiều lựa chọn về giá, đặc biệt chỉ xấp xỉ 1 triệu đồng/chặng với các hãng giá rẻ.

95% máy bay nằm không

Mới nhất, tối qua, 1.4, Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn hoả tốc điều chỉnh tiếp các đường bay nội địa, tiếp tục giảm đường bay so với công văn hôm 31.3.

Theo đó, các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại, TP.HCM - Đà Nẵng và ngược lại sẽ do Vietnam Airlines khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày mỗi đường bay trong giai đoạn từ 1 - 15.4.

Hơn 95% máy bay của các hãng đang nằm không tại các sân bay Ảnh Mai Hà

Đường bay Hà Nội - TP.HCM và ngược lại được phân chia cụ thể: các ngày 1, 4, 7, 10 và 13.4 do Vietnam Airlines và Bamboo Airways mỗi hãng khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày. Các ngày 2, 5, 8, 11 và 14 sẽ do Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày mỗi hãng. Các ngày 3, 6, 9, 12 và 15 sẽ do Vietnam Airlines và Jetstar Pacific mỗi hãng khai thác 1 chuyến mỗi ngày.

Hiện có tới hơn 95% trong tổng số 234 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đang phải nằm không tại các sân bay. Trong khi dù đã cắt giảm nhân sự, nghỉ không lương hoặc làm luân phiên, các hãng hàng không đang phải chi trả vài trăm tỉ đến cả nghìn tỉ đồng mỗi tháng để trả tiền thuê máy bay, bảo trì bảo dưỡng, phí đậu đỗ...

Theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, với tình hình hiện tại, không thể đánh giá được tăng trưởng, sản lượng khai thác nên Cục cũng không thể đưa ra kịch bản dự báo cho thị trường hàng không như trong tháng 3.

“Bây giờ việc tính toán không phải thiệt hại bao nhiêu mà là cứu vãn được bao nhiêu. Thậm chí chúng tôi còn lo có hãng không trụ được, dẫn tới phá sản”, ông Thắng nói.