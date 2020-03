Vé máy bay rẻ kịch khung vẫn 'ế'

Tuy khoản thuế, phí của các hãng khác nhau do mức phụ thu dịch vụ hệ thống khác nhau nhưng tính tổng lại, 1 vé máy bay khứ hồi giữa Hà Nội và TP.HCM hiện nay chỉ dao động trong khoảng 1,2 - 1,6 triệu đồng tùy hãng, chỉ bằng 1/2 thậm chí 1/3 giá vé vào giai đoạn cao điểm trước đây.

Theo đó, có 7 loại dịch vụ thuộc thẩm quyền được ACV miễn, giảm giá là: dịch vụ dẫn tàu bay giảm 50%; dịch vụ thang ống, thuê băng chuyền, xử lý hành lý tự động, thuê quầy, phục vụ mặt đất: giảm 10%; dịch vụ thuê văn phòng đại diện hãng: đối với các hãng hàng không dừng bay sẽ miễn 100%, còn các hãng vẫn duy trì bay sẽ giảm ở mức tối đa theo quy định của nhà nước là 30%. Việc miễn giảm được thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 8 năm nay.

Ngay sau khi ACV thông báo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hàng không, nhiều người kỳ vọng giá vé máy bay có thể giảm sâu hơn nữa. Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện một hãng hàng không cho biết vé máy bay đã giảm tới mức thấp nhất có thể, không thể giảm hơn được nữa.

Theo vị này, để duy trì được dải giá vé rẻ rộng và sâu như hiện nay, tất cả các hãng hàng không đều đang phải chịu lỗ. Có hãng mỗi ngày lỗ tới vài trăm tỉ đồng. Trong khi đó, trong các yếu tố cấu thành nên giá vé máy bay, chiếm tỷ lệ lớn nhất là giá nhiên liệu (khoảng 30 - 35%), sau đó tới chi phí thuê, mua tàu bay (khoảng 20 - 25%) và chi phí lương (20 - 25%). Chi phí dịch vụ đóng cho ACV chỉ chiếm khoảng 3%, không đáng kể.

“Tất nhiên trong giai đoạn khó khăn này, các hãng được hỗ trợ tí nào hay tí đó nhưng không thể giúp vé máy bay giảm sâu hơn được nữa. Trong hoàn cảnh bình thường, nếu ACV giảm giá dịch vụ, hãng hàng không có thể đẩy nhẹ giá vé để giảm lãi. Tuy nhiên trong bối cảnh này, khoản hỗ trợ sẽ chỉ có tác động giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, đỡ lỗ nhiều hơn mà thôi”, vị này giải thích.

Thực tế, dù giá giảm cực mạnh nhưng những diễn biến khó lường của Covid -19 vẫn khiến máy bay “ế” khách. Theo thống kê mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay của 4 hãng hàng không giai đoạn từ 19.2 - 18.3 là 20.798 chuyến, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 37,9% so với tháng trước. Theo tìm hiểu, riêng Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã cắt giảm hơn 1/3 số chuyến bay so với mọi năm, nhưng chặng “hot” nhất là Hà Nội - TP.HCM - Hà Nội tỷ lệ lấp đầy vẫn chỉ đạt khoảng 65 - 75%, giảm hơn 15% so với bình thường.