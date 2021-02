Cận cảnh kéo cáp điện tuyến metro số 1

Để đạt được kết quả đáng trân trọng trên, trong suốt năm 2020, MAUR và các Tổng thầu đã sát cánh nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép: Thực hiện liên tục và chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn bộ công trường của dự án; Nỗ lực, sáng tạo tìm các giải pháp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19 trên toàn cầu, cố gắng đảm bảo tiến độ dự án trên cơ sở luôn đảm bảo an toàn, chất lượng dự án.