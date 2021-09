Cận cảnh phong cách Đông Dương cầu Trần Hưng Đạo - cầu BOT đầu tiên vượt sông Hồng

Đáng chú ý, UBND TP.Hà Nội từng có chủ trương giao Công ty CP Him Lam nghiên cứu, đề xuất dự án xây cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức BT . Tuy nhiên, do việc đầu tư theo hình thức BT đã bị bãi bỏ, đồng thời UBND TP chưa dự kiến đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, nên Công ty CP Him Lam đề nghị giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Trần Hưng Đạo.