Hà Nội ‘khai tử’ hơn 80 dự án BT

Theo danh sách công bố, có 2 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa ký hợp đồng là dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển dài 7,5 km; dự án cải tạo nâng cấp QL6 - Xuân Mai dài 21,6 km.

Có 11 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang trong giai đoạn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi là các dự án đường 70, đoạn từ Nhổn đến Đại lộ Thăng Long - Hà Đông dài 4,77 km do Công ty CP bất động sản Thái An làm chủ đầu tư; dự án Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến QL32 và nút giao giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long do Công ty CP Him Lam làm chủ đầu tư;

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn thuộc thôn Phương Nhị và đường nối từ đường gom phía tây đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với QL1A do Công ty CP đầu tư và phát triển Hòa Bình làm chủ đầu tư; dự án xây dựng 3 tuyến đường: đường Đa Tốn đi đường Hà Nội - Hải Phòng; đường từ Khu đô thị Ecopark đi đường 179 và đường Nguyễn Huy Nhuận đến sông Bắc Hưng Hải của Công ty CP phát triển đô thị Việt Hưng…

69 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có nhiều dự án của các doanh nghiệp bất động sản lớn đang thực hiện thủ tục dự án như: HUD, Geleximco, Hatexco, T&T, Him Lam; Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn…

Trong đó có 9 dự án đoạn thành phần đường Vành đai 2,5, Vành đai 3, 3,5, 4 và 5, dự án 6 cây cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống gồm cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, cầu Giang Biên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà và cầu Đuống 2.

Tuyến trục Tây Thăng Long đoạn qua địa bàn H.Phúc Thọ (H.Đan Phượng do Công ty CP Đầu tư và hợp tác quốc tế Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư Louis Land làm chủ đầu tư; tuyến đường chính nhóm Hạ tầng khung Nhật Tân - Nội Bài, đoạn dự án dọc theo QL3, đường 70; xây dựng đường Tố Hữu kéo dài; xây dựng tuyến đường trên cao nối từ đường vành đai 2 đến vành đai 3…

Theo Sở KH-ĐT Hà Nội , việc dừng triển khai các dự án nêu trên là do theo quy định của luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (có hiệu lực thi hành từ 1.1.2021), đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT dừng triển khai dự án mới, dừng thực hiện dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, trong năm 2020, tập thể lãnh đạo UBND TP.Hà Nội họp về việc rà soát các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn, chỉ đao đối với các dự án chưa giao nhà đầu tư (kể cả dự án đã được Thủ tướng cho phép lựa chọn nhà đầu tư) giao Sở KH-ĐT thông báo cho các nhà đầu tư đề xuất dự án, nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án việc dừng công tác chuẩn bị đầu tư.