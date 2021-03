Hàng trăm dự án nhà ở có nguy cơ “tắc”

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết trong suốt 3 năm kể từ ngày Nghị định 99/2015 có hiệu lực, đã có hơn 126 dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM bị ách tắc thủ tục công nhận chủ đầu tư, do không thỏa điều kiện có 100% đất ở. Chỉ tính riêng năm 2020, trên địa bàn TP đã có 39 dự án đầu tư của các DN chưa xử lý được do vướng mắc một số quy định pháp luật cũ. Trong đó, phần lớn là các dự án sử dụng đất nông nghiệp “thuần” không có đất ở (như dự án chỉ có đất nông nghiệp là đất trồng cây hằng năm, hoặc đất trồng cây lâu năm...), hoặc dự án sử dụng đất phi nông nghiệp “thuần” không có đất ở (như dự án sử dụng đất nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đất thương mại, dịch vụ...) để đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, phù hợp với quy hoạch.

Việc ách tắc các dự án bất động sản trên địa bàn TP.HCM những năm qua khiến số thu ngân sách liên quan đến nhà đất giảm rất nhiều so với trước. Theo số liệu từ Cục Thuế TP.HCM, số thu tiền sử dụng đất năm 2019 thực hiện được hơn 14.633 tỉ đồng nhưng khi đưa ra dự toán ngân sách cho năm 2020 đã phải điều chỉnh giảm xuống còn 10.000 tỉ đồng. Thực tế số thu năm 2020 chỉ đạt hơn 7.633 tỉ đồng, tương đương 76,34% so với dự toán đưa ra và chỉ bằng một nửa so với năm 2019. Một trong những loại thuế phí liên quan đến nhà đất là lệ phí trước bạ cũng giảm hẳn. Chẳng hạn năm 2019 thu được 7.393 tỉ đồng, dự toán năm 2020 đưa ra 7.800 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ thu được 5.684 tỉ đồng, đạt 72,88%.