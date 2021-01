Cận Tết, bánh quy hết date được ‘gia hạn sử dụng’

Quản lý thị trường (QLTT) nhiều tỉnh thành liên tục kiểm tra và phát hiện các điểm kinh doanh hàng thực phẩm hết hạn , hàng lậu. Cụ thể chiều ngày 5.1, Đội QLTT số 24, Cục QLTT TP.Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đột xuất kiểm tra và bắt quả tang Công ty TNHH Chế biến nông sản Minh Quang (xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang trữ một lượng lớn sản phẩm bánh quy do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu hết hạn sử dụng. Kiểm đếm thực tế có hơn 3 tấn bánh quy yến mạch hiệu "Torku" có nguồn gốc xuất xứ trên bao bì từ Thổ Nhĩ Kỳ đã hết hạn sử dụng từ tháng 2.2020 đang được công nhân ngang nhiên "gia hạn sử dụng" bằng máy dập date. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều loại máy móc khác như máy in, máy đóng gói bao bì, sản phẩm cùng hàng loạt các loại túi, vỏ hộp để đựng, đóng gói sản phẩm.