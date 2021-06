Cảnh giác tin nhắn giả chứa link 'độc' chiếm đoạt tài khoản Facebook, Zalo

Mới đây, Bộ Công an và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ra thông báo, đề nghị người dân kiểm tra, xác minh kỹ các đường link dẫn đến website, ứng dụng (app) trong các tin nhắn mà người dùng nhận được. Người dân tuyệt đối không nên cung cấp các thông tin bảo mật trên các đường link được đính kèm tin nhắn, email, hay khi được yêu cầu bởi một kẻ thứ ba giả dạng công an điều tra hay nhân viên ngân hàng.