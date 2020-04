Cảnh giác với các dự báo “sốc” về giá vàng

Mới đây, ông John Butler - tác giả cuốn sách “Cuộc cách mạng vàng” - đã đưa ra dự báo giá vàng sẽ lên 5.000 USD/ounce trong những năm tới, đây là mức dự báo cao nhất gần đây. Ông John Butler cho rằng do sự nới lỏng chính sách tiền tệ và tài chính của các nước do dịch Covid-19 kéo dài, cũng như hiệu suất lịch sử của vàng để giải thích cho dự báo của mình rằng vàng sẽ tăng mạnh. Dự báo này khiến giới đầu tư sốc nặng vì cao hơn gấp 3 lần so với giá vàng hiện nay . Quy đổi theo tỷ giá USD thì mức dự báo của ông John Butler tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng. Trong khi cuối phiên hôm qua 8.4, giá vàng thế giới giao dịch mới ở mức 1.658 USD/ounce và vàng miếng tại VN có mức 48 triệu đồng/lượng.