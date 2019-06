Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cảnh báo ùn tắc giờ cao điểm

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý đường cao tốc HLD vừa có văn bản khuyến cáo chủ phương tiện, lái xe lựa chọn lộ trình thích hợp trong khung giờ cao điểm các dịp hè, lễ, tết do tình trạng quá tải của tuyến đường cao tốc này.

VEC E cho biết từ khi chính thức đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện lựa chọn đường cao tốc HLD làm lộ trình di chuyển đang tăng lên từng ngày. Thống kê trong năm 2015, cao tốc HLD đã phục vụ gần 10 triệu lượt phương tiện lưu thông an toàn và chỉ sau 3 năm, lượng phương tiện đã đạt mốc gần 15 triệu lượt, tăng 50%. Trong quý 1/2019, tuyến cao tốc này đã phục vụ hơn 4 triệu lượt xe, tăng hơn khoảng 14% so với cùng kỳ 2018. Riêng những tuần đầu của dịp cao điểm hè, lưu lượng phương tiện tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Theo ghi nhận, lượng xe tập trung chủ yếu trên đoạn tuyến TP.HCM - Long Thành và ngược lại. Lưu lượng xe đông theo từng đợt, đặc biệt trong khung giờ cao điểm, cộng thêm một số yếu tố khách quan (phương tiện có tải trọng lớn di chuyển qua khu vực trạm Long Phước và cầu Long Thành có tốc độ chậm) dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông , gây bức xúc và ảnh hưởng đến di chuyển của người dân.