Cấp bách mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn mới đây, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã đề xuất Thủ tướng xem xét đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD) lên 10 - 12 làn xe.

“Mở đường phải xác định có cả quỹ đất đầu tư, thậm chí có khi phải giải phóng toàn vùng để phát triển đô thị, tạo ra giá trị thặng dư, tái đầu tư cho hạ tầng. Bên cạnh đó, cần có chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư tham gia, vừa xây đường, vừa phát triển đô thị dọc tuyến. Vì thế, cần sớm điều chỉnh, lập quy hoạch mới để xác định vùng ranh đất cần giải phóng”. TS Vũ Anh Tuấn

Theo ông Cao Tiến Dũng, tuyến cao tốc HLD được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư dự án vào năm 2007 chia làm 2 giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 là đoạn An Phú - Long Thành với quy mô 4 làn xe cho cả đường và cầu, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2015 tới nay. Giai đoạn 2 hoàn chỉnh đoạn từ An Phú - Long Thành sẽ mở rộng lên 8 làn xe cho cả đường và cầu, đoạn từ Long Thành đến Dầu Giây sẽ mở rộng lên 6 làn xe, thực hiện vào năm nay (2020). Tuy nhiên hiện tuyến cao tốc này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt tại nút giao An Phú (Q.2, TP.HCM) và nút giao đường cao tốc với QL51. Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, cao tốc HLD là trục giao thông chính kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành , cùng với hiện trạng, nếu chỉ xây dựng theo quy hoạch là 8 làn sẽ không đáp ứng được nhu cầu. Do đó, để đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ khi đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét đầu tư, mở rộng tuyến cao tốc HLD theo quy hoạch đã được duyệt lên 10 - 12 làn xe.