Chậm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nhiều ông lớn 'tiết kiệm' nghìn tỉ?

Bộ TN-MT ước tính, nếu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ ngày 1.7.2011 - 20.1.2014 và tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 1.1.2013 - 31.8.2017 thì số tiền phải thu khoảng gần 5.000 tỉ đồng từ gần 5.000 giấy phép. Dù vậy, cơ quan này cũng lưu ý, số tiền này mới là dự tính, chưa phải là khoản thu ngân sách đã được xác định và thực chất khi chưa thu khoản này thì đã nằm trong thuế thu nhập doanh nghiệp , các khoản thuế khác. Nếu hồi tố thì phải khấu trừ các khoản thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp và việc này khó khả thi do có những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, giai đoạn trước năm 2015, kinh tế thế giới suy thoái, giá khoáng sản giảm từ 50 - 70% so với giai đoạn trước, dẫn tới nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị thua lỗ, tạm dừng khai thác, thậm chí phá sản. Do vậy, việc truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong giai đoạn nêu trên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.