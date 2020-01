‘Chặn’ hàng ngàn sản phẩm bánh kẹo không nguồn gốc ngay trước tết

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, chiều 14.1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với Cục Ma túy - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực hiện khám kho chứa hàng tại Lô 23 đường Thủ Dầu Một - Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải (TP.Lào Cai).

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tương tự vào ngày 9.1, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51D-461.39 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Lúc kiểm tra, trên xe vận chuyển 7.577 sản phẩm thực phẩm các loại gồm trà sữa, sữa trái cây, mì tôm, xúc xích, thực phẩm tẩm ướp gia vị ăn liền, trứng muối, giấm đỏ, đậu Hà Lan sấy giòn, phụ gia thực phẩm nước kiềm do Trung Quốc sản xuất , không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, trên xe còn có 448 bộ đồ chơi trẻ em như súng, kiếm các loại do Trung Quốc sản xuất (đây là đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em, thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh ); 444 bộ, con đồ chơi trẻ em các loại khác do Trung Quốc sản xuất không được gắn dấu hợp quy theo quy định và 6.200 kg sợi thép cốt bê tông do Indonesia sản xuất. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 300 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên nên quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý.