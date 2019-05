Chất lượng lao động Việt chỉ đáp ứng 29% nhu cầu ?

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Việt Nam hiện có khoảng 30.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, trong đó chỉ khoảng 4.000 doanh nghiệp hoạt động trong mảng vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế

Một trong những lý do khiến ngành logistics hụt nhân sự là do đào tạo kỹ năng cho học viên tại trường nghề “lệch pha” so với nhu cầu thực tế. Ông Trần Ngọc Liêm - Phó giám đốc Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam - chi nhánh TP.HCM (VCCI-TP.HCM) thừa nhận điểm yếu của nền kinh tế Việt Nam là chất lượng và cơ cấu của lực lượng lao động. Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn để tìm được lao động phù hợp và khả năng người lao động dịch chuyển cũng rất cao.

Khảo sát của VCCI-TPHCM cho biết, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đánh giá chỉ khoảng 29%- 67% đáp ứng nhu cầu chất lượng lao động tại địa phương nơi họ đặt nhà máy, trụ sở... 74% doanh nghiệp nước ngoài cho biết gặp khó khăn khi tuyển dụng các vị trí cán bộ kỹ thuật, 84% khó tuyển dụng được các vị trí giám sát và 91% khó tuyển nhân sự quản lý...

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Petrina Lawson - Phó tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM, thông tin, chính phủ Úc đã hỗ trợ Ban tư vấn đào tạo ngành logistics thông qua chương trình Aus4Skills tại Việt Nam. Bà nói: “Úc cam kết hỗ trợ Việt Nam cải thiện ngành logistics, qua đó chúng tôi mong muốn được góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống đào tạo nghề phù hợp với chiến lược cải cách của Việt Nam”.

Diễn đàn Phát triển nguồn lực cho ngành logistics và xu hướng tại Việt Nam do Au4Skills phối hợp với VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam tổ chức tại TP.HCM.