Chỉ được ưu đãi thuế nhập khẩu giao dịch điện tử không quá 4 đơn hàng/tháng

Nhu cầu mua bán hàng hóa qua TMĐT có xu hướng phát triển mạnh, vì vậy số lượng các lô hàng tăng nhanh. Theo thống kê của cơ quan hải quan trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng hàng hóa giao dịch TMĐT làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP.Hà Nội kim ngạch ước đạt 1,025 tỉ USD, trong đó tháng 6 là 416 triệu USD, tăng 5 lần so với tháng 1 chỉ 85 triệu USD. Còn theo số liệu nhập khẩu của 1 công ty tại Hà Nội chuyên làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa của sàn TMĐT Shopee, Lazada của Trung Quốc (là đại lý của các sàn này tại Việt Nam), năm 2020 kim ngạch nhập khẩu hơn 551,5 triệu USD (trong đó quý 1 hơn 1,34 triệu USD, quý 2 hơn 30,9 triệu USD, quý 3 hơn 249,3 triệu USD và quý 4 hơn 269,88 triệu USD). Trong năm 2021, kim ngạch nhập khẩu của công ty này quý 1 là 69,82 triệu USD, tăng hơn 50 lần so với cùng kỳ năm ngoái, quý 2 là 49,16 triệu USD, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.