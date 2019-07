Chi hơn 2 tỉ USD nhập khẩu than đá

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15.7, cả nước nhập tới gần 23 triệu tấn than đá với tổng kim ngạch gần 2,17 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2018, lượng nhập khẩu tăng gần 12 triệu tấn, tương đương tăng 108% và kim ngạch nhập khẩu tăng 69,5%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu than của Việt Nam ra nước ngoài chỉ đạt 402.236 tấn, tương đương 61,85 triệu USD, giảm rất mạnh 65,2% về lượng và giảm 59,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, nhóm hàng than đá nhập siêu 1,93 tỉ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng than đá nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Indonesia, đạt 7,35 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm, trị giá 461,7 triệu USD, chiếm 35,6% trong tổng lượng than đá nhập khẩu của cả nước, tăng 31% về lượng và tăng 16,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu giảm 11%, đạt trung bình 62,9 USD/tấn.

Nhập khẩu từ thị trường Úc - thị trường lớn thứ 2 tăng mạnh 191,8% về lượng và tăng 104,1% về kim ngạch, đạt trên 7,07 triệu tấn, trị giá 796,46 triệu USD, chiếm 34,3% trong tổng lượng và chiếm 40% trong tổng kim ngạch. Giá nhập khẩu giảm 30%, đạt trung bình 112,6 USD/tấn.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương), hiện nhu cầu sử dụng than trong nước ngày càng tăng, nhất là phục vụ các nhà máy nhiệt điện, trong khi sản lượng khai thác thấp, do đó nhập khẩu than tiếp tục tăng mạnh.

Theo quy hoạch ngành than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển vọng đến năm 2030, nhu cầu than dành cho nhiệt điện là 64,1 triệu tấn vào năm 2020 và lên đến 131,1 triệu tấn vào năm 2030. Tuy nhiên, sản lượng khai thác than trong nước được tính toán chỉ đạt từ 47 - 50 triệu tấn vào năm 2020 và 55 - 57 triệu tấn vào năm 2030. Trong khi nguồn than khai thác còn phải dành cho nhiều lĩnh vực khác như luyện kim, xi măng, phân bón và hóa chất, các đối tượng tiêu thụ khác. Riêng 4 nhóm đối tượng này cũng được ước tính cần 25,5 triệu tấn than vào năm 2030.

Như vậy, có thể thấy, tổng nhu cầu sản lượng than cả nước vào năm 2030 lên đến gần 157 triệu tấn, trong khi năng lực khai thác trong nước chỉ được tối đa 57 triệu tấn, điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam phải nhập khẩu tới 100 triệu tấn than vào năm 2030.