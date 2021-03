Chi phí hệ thống điện quốc gia sẽ tăng do… năng lượng tái tạo

Nội dung trên vừa được bộ phận phân tích Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) nêu trong báo cáo cập nhật ngành điện.

Cụ thể, sản lượng các nhà máy nhiệt điện giảm chủ yếu là do huy động sản lượng nhiều từ thủy điện và một phần đóng góp mới từ nhóm điện mặt trời . Thứ 2, nhóm nhiệt điện chịu tác động bất lợi do sản lượng hợp đồng thấp cùng với giá than và khí đầu vào tăng. Thứ 3, chi phí đầu vào cho hệ thống điện tăng chủ yếu do giá bán cao từ nhóm năng lượng tái tạo, cộng thêm giá khí cũng tăng khiến EVN phải cố gắng kiểm soát chi phí.