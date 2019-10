Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng vì thịt lợn lên giá

Cùng với đó, việc điều chỉnh tăng giá xăng, dầu theo giá thế giới ; điều chỉnh tăng giá dịch vụ giáo dục … là yếu tố chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,59% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng CPI tăng 2,48% so với cùng kỳ năm 2018, tuy nhiên đây vẫn là mức tăng bình quân 10 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Trong mức tăng 0,59% của CPI tháng 10 so với tháng trước, có 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 1,04%; giao thông tăng 0,99%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,53%; giáo dục tăng 0,19%…

Chỉ số giá vàng trong nước tháng 10 giảm 0,57% so với tháng 9; tăng 17,38% so với tháng 12.2018 và tăng 19,01% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá USD tăng 0,03% so với tháng 9 và giảm 0,46% so với tháng 12.2018.