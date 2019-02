"Chiêu lạ" của bia Sài Gòn khi về tay người Thái

Công ty TNHH một thành viên thương mại Bia Sài Gòn (Satraco) vừa thông báo kết quả chào giá cạnh tranh dịch vụ vận tải đường bộ năm 2019.

Theo đó, Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn (Sabetran), đơn vị vận chuyển bia Sài Gòn từ trước tới nay chỉ còn được vận chuyển hàng tại các nhà máy Bia Sông Lam, Bia Nghệ An, Bia Hà Tĩnh, Bia Quảng Ngãi, Bia Quy Nhơn, Bia Đắk Lắk, Bia Nguyễn Chí Thanh, Bia Củ Chi và kho An Sương, còn các nhà máy khác thì không. Điều này khiến sản lượng thực hiện của Sabetran giảm trên 50% so với lượng thực hiện trong nhưng năm trước và nguy cơ mất việc đang khiến hàng trăm nhân viên của công ty này lo lắng.