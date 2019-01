5 thương hiệu 'đắt giá' nhất Việt Nam có giá trị hơn 8,1 tỉ USD

Cụ thể, Viettel tiếp tục là thương hiệu đứng số 1 về giá trị, với mức định giá hơn 2,8 tỉ USD, tăng 16% so với năm 2017. Còn trong bảng xếp hạng 300 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới năm 2018 cũng của BrandFinance, Viettel đạt giá trị cao hơn với 3,17 tỉ USD, đứng thứ 47 và tăng một bậc so với năm 2017.

Đứng thứ hai trong danh sách tại Việt Nam là Vinamilk có giá trị gần 1,9 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2017. Thứ ba là thương hiệu VNPT với trị giá gần 1,34 tỉ USD, tăng 16%. Thứ tư là thương hiệu Vinhomes có trị giá 1,18 tỉ USD, tăng 10% và Sabeco đứng thứ năm đạt 947 triệu USD, tăng thêm 16% so với năm 2017.

Đây cũng là 5 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam năm 2017 và thứ hạng cũng không hề thay đổi. Như vậy tổng cộng 5 thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam có giá trị hơn 8,16 tỉ USD, tăng thêm 2,3 tỉ USD so với mức 5,85 tỉ USD vào năm 2017.

Các thương hiệu khác trong danh sách Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2018 còn có thể kể đến như MobiFone, VinaPhone, Vietnam Airlines, VietinBank và BIDV. Mặc dù thứ hạng của 5 thương hiệu dẫn đầu không thay đổi nhưng xét đến Top 10 thương hiệu dẫn đầu thì thương hiệu Petrovietnam và Tập đoàn ô tô Trường Hải đã bị lọt khỏi danh sách xếp hạng này. Năm nay, trong bảng xếp hạng xuất hiện thương hiệu Công ty bất động sản Nam Long và đứng cuối bảng, ở vị trí thứ 50.

VNM Thương hiệu Vinamilk được định giá gần 1,9 tỉ USD

Trong khi đó, bảng xếp hạng 500 thương hiệu toàn cầu của tổ chức này ghi nhận thương hiệu Amazon từ vị trí thứ 3 năm 2017 đã vươn lên dẫn đầu năm 2018 với giá trị 150,8 tỉ USD, tăng 42%. Đứng thứ hai là Apple - giữ nguyên thứ hạng so với năm 2017- có giá trị 146,3 tỉ USD, tăng 37%. Thứ ba là Google - tụt hạng từ vị trí dẫn đầu năm 2017 - có giá trị 120,9 tỉ USD, tăng 10%. Đứng thứ tư là thương hiệu Samsung - tăng hai bậc so với năm 2017 - có giá trị 92,28 tỉ USD, tăng 39% và thứ năm là Facebook - tăng thêm 4 bậc so với năm 2017 - với giá trị đạt 89,6 tỉ USD, tăng 45%.