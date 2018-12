Chiêu trò vàng '2 da' tái diễn

Vàng kém chất lượng, vàng giả lộng hành

Trưa qua (31.12.2018), một số tiệm vàng trên đường An Dương Vương, Q.5, TP.HCM, khu vực chợ An Đông xuất hiện nhiều khách mua vàng hơn mọi ngày. Trong khi đó, các cửa hàng tại các trung tâm kim hoàn khu vực chợ Bến Thành, Q.1 thưa thớt khách, có tiệm không có ai. Đến chiều qua, không khí có vẻ sôi động hơn, nhiều khách đến tiệm vàng ở khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) mua vàng trang sức như vòng, dây chuyền, nhẫn...

tin liên quan Biến đồng thành 'vàng' Giá vàng nữ trang của các tiệm vàng chênh lệch nhau khá lớn. Một số tiệm vàng ở khu vực chợ An Đông để giá mua vàng 99,9% từ 35 - 35,6 triệu đồng/lượng, bán ra 36,1 - 36,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 98,5% có mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên đến 800.000 đồng/lượng, giá mua vào ở mức 35 triệu đồng/lượng, bán ra 35,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nữ trang của các tiệm vàng chênh lệch nhau khá lớn. Một số tiệm vàng ở khu vực chợ An Đông để giá mua vàng 99,9% từ 35 - 35,6 triệu đồng/lượng, bán ra 36,1 - 36,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 98,5% có mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên đến 800.000 đồng/lượng, giá mua vào ở mức 35 triệu đồng/lượng, bán ra 35,8 triệu đồng/lượng.

Ông Nguyễn Tất Kiệt, Phó chủ tịch Hiệp hội Vàng và nữ trang VN, cho biết: “Thị trường nữ trang bắt đầu vào mùa cao điểm cuối năm, nhu cầu tăng hơn so với tháng trước. Ở những khu vực nào bà con nông dân được mùa thì mãi lực vàng nữ trang có tăng. Tuy nhiên giá vàng mấy hôm nay tăng trở lại cũng khiến mãi lực thị trường chậm lại”.

Đánh vào nhu cầu thị trường đang tăng, tình trạng vàng kém chất lượng, vàng “2 da” (nữ trang bên trong là thấp tuổi hoặc chì, được bao phủ bên ngoài vàng cao tuổi hơn - PV) tái diễn. Các cửa hàng kinh doanh tại Bình Dương cảnh báo một phụ nữ mang bán một lắc tay có khắc dấu của tiệm vàng KM, ký hiệu vàng 610 ( tức vàng 6,1 tuổi, hàm lượng vàng 61% là vàng, còn lại là hợp chất) nhưng sau khi kiểm tra thì vàng chỉ khoảng 5 tuổi. Một số tiệm vàng cho biết cũng bị lừa theo chiêu thức này, đối tượng lừa đảo bán vàng 6,1 tuổi nhưng kiểm tra chỉ có 3 - 4 tuổi.

Một chiêu lừa khác mà cả giới đầu tư vàng cũng bị sập bẫy vàng kém chất lượng. Sau khi Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý thị trường vàng có hiệu lực, các tiệm kinh doanh vàng không có giấy phép bán vàng miếng SJC đã đẩy mạnh việc kinh doanh vàng nhẫn 4 số 9. Bà T.C cho biết bà mua 40 chỉ vàng 99,9% tại tiệm vàng M. (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Khi thấy giá vàng lên, bà đem số vàng này bán cho một tiệm khác, nhưng khi kiểm tra chất lượng thì vàng thấp tuổi nên nhân viên ở tiệm này khuyên bà C. mang về bán ở nơi đã mua. Bà C. mang số vàng này về lại tiệm M. thì nhân viên yêu cầu xem hóa đơn dù rằng trên ấn phẩm có khắc dấu của tiệm. Do bà C. không mang theo hóa đơn, tiệm báo giá thu vào 3,5 triệu đồng/chỉ, giá bán của tiệm 3,58 triệu đồng/chỉ.

tin liên quan USD sẽ ảnh hưởng lớn tới giá vàng năm 2019 Cuối tháng 11.2018, Công an H.Tiểu Cần (Trà Vinh) phát hiện và nghi vấn bà Đặng Thị Lẹ (49 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) sử dụng vàng giả lừa các tiệm vàng cầm đồ. Bà Lẹ khai nhận vừa sử dụng 6 chiếc vòng bằng vàng giả đến cầm tại một hiệu vàng. Chủ tiệm vàng ra giá 21 triệu đồng, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện vàng giả nên trả lại, không đồng ý cầm. Bà Lẹ thừa nhận lợi dụng việc hiện nay các tiệm vàng lớn khắc dấu nữ trang bằng máy nên đã mua vàng giả rồi mang lên TP.HCM thuê khắc dấu một số hiệu vàng nổi tiếng ở TP.Trà Vinh. Sau đó, mang số nữ trang này đến các tiệm vàng ở các huyện thuộc tỉnh Trà Vinh để cầm nhằm chiếm đoạt tài sản của các chủ tiệm vàng. Số tiền mà bà Đặng Thị Lẹ đã thực hiện trót lọt gần 100 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tiểu Cần đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Lẹ để tiếp tục điều tra. Cuối tháng 11.2018, Công an H.Tiểu Cần (Trà Vinh) phát hiện và nghi vấn bà Đặng Thị Lẹ (49 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) sử dụng vàng giả lừa các tiệm vàng cầm đồ. Bà Lẹ khai nhận vừa sử dụng 6 chiếc vòng bằng vàng giả đến cầm tại một hiệu vàng. Chủ tiệm vàng ra giá 21 triệu đồng, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện vàng giả nên trả lại, không đồng ý cầm. Bà Lẹ thừa nhận lợi dụng việc hiện nay các tiệm vàng lớn khắc dấu nữ trang bằng máy nên đã mua vàng giả rồi mang lên TP.HCM thuê khắc dấu một số hiệu vàng nổi tiếng ở TP.Trà Vinh. Sau đó, mang số nữ trang này đến các tiệm vàng ở các huyện thuộc tỉnh Trà Vinh để cầm nhằm chiếm đoạt tài sản của các chủ tiệm vàng. Số tiền mà bà Đặng Thị Lẹ đã thực hiện trót lọt gần 100 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Tiểu Cần đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Lẹ để tiếp tục điều tra.

Khó kiểm soát

Tình trạng vàng kém chất lượng được cảnh báo từ nhiều năm nay và các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra nhưng xem ra thị trường này rất khó kiểm soát. Ông Kiệt cho hay ngay cả giới kinh doanh vàng cũng khó phát hiện vàng “2 da”, huống gì các tiệm cầm đồ. Do thời điểm cuối năm, thị trường vàng nữ trang sẽ sôi động hơn nên các tiệm vàng, người dân cần cảnh giác với chiêu thức này. Người tiêu dùng nên mua vàng ở những tiệm vàng uy tín.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty CP đầu tư và kinh doanh vàng VN (VGB), cho biết đối với vàng “2 da”, việc kiểm tra bằng tỷ trọng không thể phát hiện được, chỉ có thể thực hiện bằng máy quang phổ mới biết được bên trong sản phẩm là vàng gì. Chuyện vàng 2 da xuất hiện từ nhiều năm nay và tội phạm hiện có xu hướng chuyển về các tỉnh thành vì ở đây hầu hết các tiệm vàng không đủ máy móc để phát hiện. Nếu muốn phải nấu chảy sản phẩm mới có thể kiểm tra được và không ai làm điều này vì mất phí gia công.

“Bán một sản phẩm nào lời 10% đã thấy sướng, vàng nữ trang có thể lời 30% là chuyện bình thường, có sản phẩm lời đến 50% như khánh dát vàng. Mua vàng chất lượng 64% mà bán giá 75%, ăn thêm trọng lượng khoảng 10% nên không kiểm tra gắt, rất khó hạn chế tình trạng này”, ông Hải nhận xét và cho rằng các quy định về tiêu chuẩn vàng nữ trang trên thị trường đầy đủ nhưng thị trường rộng và khó kiểm soát. Vì thế, cần có quy định “bêu” tên tiệm vàng làm ăn không đàng hoàng, kém chất lượng để mọi người tránh. Bởi kinh doanh vàng nữ trang dựa trên uy tín mà khi không có uy tín thì sẽ không thể kinh doanh được.