Chính phủ yêu cầu ưu tiên than, khí cấp điện để không thiếu điện, cắt điện

Văn phòng Chính phủ hôm nay, 5.7, vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện trong thời gian tới, đồng thời, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện của các nhà máy nhiệt điện dẫn đến thiếu điện; chỉ đạo việc đảm bảo, ưu tiên nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, nhất là trong các thời điểm khó khăn về cung ứng điện.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cường tính toán dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát điều kiện khí hậu thủy văn và nhiên liệu cho sản xuất điện,... để xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia đảm bảo cung ứng điện, hiệu quả; tăng cường quản lý vận hành lưới điện, nhất là đối với lưới điện truyền tải 500 kV Bắc - Nam, không để xảy ra sự cố lưới điện làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng điện.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc chịu trách nhiệm cung úng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện theo cam kết; đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất điện. Trong khi đó, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam được lưu ý tính toán để ưu tiên hợp lý nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, nhất là trong các thời điểm khó khăn về cung ứng điện .