Chính quyền làm ngơ cho chung cư mini sai phạm

Tìm đến Sở Xây dựng tỉnh Long An xin gặp lãnh đạo để hỏi về các công ty đang xây dựng và mở bán hàng chục chung cư mini “ma”, không làm thủ tục pháp lý theo quy định, lừa bán các căn hộ mini, có thể dẫn đến những bất ổn về an ninh trật tự và gây thiệt hại cho người dân, tuy nhiên Sở không tiếp với lý do lãnh đạo bận họp và đề nghị chúng tôi để lại câu hỏi. Bên cạnh câu hỏi gửi lại, chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Minh Hùng, quyền Giám đốc Sở Xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.