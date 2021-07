Chủ đầu tư chung cư New Horizon City ‘gắp thuế đất vườn hoa bỏ tay cư dân'

Chủ đầu tư yêu cầu dân nộp gần 1,35 tỉ đồng để đóng thuế

Theo phản ánh của nhiều cư dân chung cư New Horizon City, tháng 4 vừa qua, Chi cục Thuế Q.Hoàng Mai thuộc Cục Thuế TP.Hà Nội có thông báo nộp thuế đất theo hình thức 1 năm đối với Công ty CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà (đại diện Liên danh Công ty CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà và Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam - Vinaenco) là chủ đầu tư dự án chung cư New Horizon City, ở 87 Lĩnh Nam, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, đại diện chủ đầu tư là Vinaenco đã gửi văn bản tới Ban quản trị nhà chung cư New Horizon City về việc thanh toán tiền thuế đất diện tích sân, vườn hoa, đường nội bộ.

Văn bản của Vinaenco cho rằng tiền thuê đất hằng năm đối với phần diện tích sân, vườn hoa, đường nội bộ… thuộc sở hữu chung nên chi phí này không được tính trong giá bán căn hộ.

Do vậy, để đảm bảo cho việc sử dụng phần diện tích này được ổn định, Vinaenco thông báo đến Ban quản trị số tiền thuê đất mà cư dân phải đóng góp từ ngày 1.1.2020 đến hết kỳ thuê đất năm 2021 là gần 1,35 tỉ đồng.

Cư dân chung cư New Horizon City từng nhiều lần căng băng rôn đấu tranh với chủ đầu tư về phí bảo trì, sổ đỏ... Ảnh Lê Quân

Ban quản trị: trách nhiệm nộp thuế không phải của cư dân

Khi nhận được thông tin này, nhiều cư dân rất bức xúc. Đại diện Ban quản trị chung cư New Horizon City cho rằng, thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan chức năng gửi cho chủ đầu tư, chứ không gửi cho Ban quản trị hay bất cứ một cư dân nào.

"Ban quản trị sẽ không đưa ý kiến về văn bản chủ đầu tư gửi, bởi chúng tôi không phải là đối tượng nộp thuế trong thông báo của Chi Cục Thuế Q.Hoàng Mai", đại diện Ban quản trị cho biết.

Ban quản trị nhà chung cư New Horizon City cũng nêu ý kiến, theo quy định pháp luật, khi chủ đầu tư thực hiện dự án thì phải có trách nhiệm thanh toán tiền thuê đất toàn bộ diện tích dự án theo hình thức thanh toán 1 lần hoặc thanh toán nhiều lần, trả tiền hàng năm. Tiền thuê đất này đã được cấu thành tổng chi phí của một dự án. Đồng thời, giá căn hộ bán cho cư dân đã được tính cả vào chi phí hạ tầng, tiện ích.

Anh Nguyễn Văn Thắng, 40 tuổi, chủ sở hữu căn hộ tại chung cư New Horizon City, cho biết theo tính toán của Ban quản trị và nhiều người là cư dân có chuyên môn về kế toán, kiểm toán thì doanh thu 1 năm của chủ đầu tư tại các tầng hầm là khoảng 8 - 9 tỉ đồng. Khoản thu nộp tiền sử dụng đất phần sân, vườn hoa, đường nội bộ… phải được trích ra từ doanh thu này.

Ban quản trị chung cư New Horizon City cho rằng trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất hàng năm diện tích sân, vườn hoa, đường nội bộ là của chủ đầu tư Ảnh Lê Quân

Ban quản trị chung cư New Horizon City cũng cho rằng, đất vườn hoa, đường nội khu của phần lớn các khu chung cư đều được Nhà nước giao đất không thu tiền trong trường hợp không có hầm liên thông bên dưới. Tuy nhiên, tại chung cư New Horizon City có tầng hầm liên thông dưới đường nội khu và vườn hoa, tức là chủ đầu tư có nguồn lợi kinh tế từ diện tích này nên mới có chuyện ký hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm.

Do đó, đất vườn hoa, đường nội khu của chung cư New Horizon City được xác định là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, hệ số thuê đất 2%. Khi liên ngành thẩm định dự án và xác định nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, các cơ quan chức năng đã dựa trên số liệu dự kiến của chủ đầu tư về chi phí xây dựng và nguồn thu của chủ đầu tư từ phần diện tích này. Do đó, trách nhiệm đóng tiền thuê đất vườn hoa, đường đi… là trách nhiệm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết thông thường, khi đầu tư dự án, bán căn hộ cho khách hàng thì chủ đầu tư nào cũng đã tính hết các chi phí vào giá thành, giá bán sản phẩm. Trong các chi phí đầu tư thì tiền thuê đất là khoản cơ bản, do các chủ đầu tư chi trả cho Nhà nước. Khi dự án đi vào vận hành thì khoản thuế này được lấy ra từ hoạt động kinh doanh các tiện ích, ví dụ như trông giữ xe.