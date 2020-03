Chủ đầu tư The Rubyland đem nhà đã bán thế chấp ngân hàng

Thế nên đến nay, sau khoảng 10 năm đi vào hoạt động, khách hàng vẫn không được cấp sổ đỏ.

Hiện tại, chung cư The Rubyland đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm nhưng người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ do chủ đầu tư mang căn hộ đã bán cho khách đi thế chấp tại SCB và xây dựng sai phép nhiều hạng mục dự án, chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Nhà nước. UBND TP.HCM đã giao Công an TP.HCM xem xét làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng, chủ đầu tư chung cư The Rubyland (quận Tân Phú, TP.HCM) trong việc thế chấp chung cư cho Ngân hàng SCB, đồng thời bán tài sản cho khách hàng.