Chưa hết dịch Covid-19, vé máy bay đã tăng giá

Đại diện một hãng hàng không cho biết, do đường bay trục Hà Nội - TP.HCM hiện chỉ duy trì vài chuyến/ngày , trong khi nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân, doanh nghiệp vẫn nhiều, khiến chặng bay này rất “hot”. Hành khách thậm chí phải đặt lịch trước với các đại lý để có được một chỗ trên chuyến bay.

Đầu tháng 5, giá vé thậm chí còn cao hơn, giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM những ngày đầu tháng 5 là 3,01 triệu đồng/chặng hạng phổ thông, hơn 7 triệu đồng/khứ hồi.

Với Vietjet, các chuyến bay Hà Nội - TP.HCM giai đoạn đến 22.4 đều không còn hạng vé khuyến mại, hạng phổ thông có mức giá cũng lên tới 5,2 triệu đồng chặng khứ hồi gồm thuế, phí.

So với 2 tuần đầu tháng 4, từ 16 - 22.4, nhà nước đã nới lỏng hơn về đi lại khi số lượng chuyến bay các đường bay chính như Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng đều đã tăng về số lượng. Song do yêu cầu giãn cách xã hội phòng chống dịch Covi-19, nên số lượng ghế trên chuyến bay giảm 1/2 so với bình thường (theo quy định mỗi hành khách cách nhau 1 hàng ghế), nên số lượng vé bán ra cũng không tăng quá nhiều.