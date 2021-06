Chứng khoán lập đỉnh, giá nhiều cổ phiếu vẫn chưa mua nổi ly trà đá

Có thể kể đến như DLG của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai hiện có giá 3.150 đồng/cổ phiếu. Với giá này, DLG đã tăng gấp đôi so với đầu năm nhờ thị trường chứng khoán tăng mạnh dù kết thúc năm 2020 vẫn bị lỗ 1,05 tỉ đồng và tiếp tục kéo dài 2 năm thua lỗ. Công ty kiểm toán AAC cũng tỏ ra nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục và cổ phiếu DLG vẫn đang trong diện bị kiểm soát. Tương tự, mã FTP của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân chốt phiên cuối tuần vừa qua tăng trần lên 3.100 đồng/cổ phiếu. FTM cũng tăng hơn gấp đôi so với đầu năm và đang nằm trong diện cảnh báo vì công ty bị thua lỗ trong năm 2020. Hay cổ phiếu HQC của Công ty CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân cũng đang ở giá 4.080 đồng. HQC đã giảm mạnh trong nhiều năm qua dù sau khi lên sàn hơn 10 năm về trước cũng đạt đến đỉnh gần 50.000 đồng. Không bị kiểm soát hay cảnh báo do thua lỗ nhưng tỷ suất sinh lời của HQC những năm qua luôn thấp. Năm 2020 doanh thu đạt 566,9 tỉ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 9,6 tỉ đồng. Công ty này cho biết theo kế hoạch, đến cuối năm 2023 công ty mới hoàn thành việc tái cấu trúc và sẽ bắt đầu chia cổ tức từ năm 2024.